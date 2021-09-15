Süs bitkiciliğinde ihracatçı ülke konumuna gelen Türkiye yeni pazarlar peşinde

Son yıllarda dış mekan süs bitkiciliği alanında artan kaliteli üretimle ithalatını azaltarak daha çok ihraç eden ülke konumuna gelen Türkiye, yeni pazarlarla dış satışını 5 yılda en az 2-3 katına çıkarmayı hedefliyor.

Sakarya'da 8-11 Eylül'de düzenlenen PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı için kente gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Yasin Otuzoğlu, AA muhabirine, süs bitkileri sektörünün her geçen gün geliştiğini söyledi.

Daha önce Türkiye'de süs bitkileri üretiminin, bugün olduğu kadar yaygın ve yüksek standartlarda olmadığını vurgulayan Otuzoğlu, "Peyzaj mimarlığı mesleği de her geçen gün önemini artırdı. Dolayısıyla sektörün böyle büyümesi ve gelişmesi sevindirici. İstiyoruz ki gerek kamuda gerek özel sektörde peyzaj mimarı istihdamı artsın, ülkemizde yerli süs bitkileri üretimi gelişsin." diye konuştu.

"İhracatta önemli noktaya ulaştık"

Son yıllarda özellikle üretimin gelişmesiyle ithalatın ciddi miktarda azaldığını vurgulayan Otuzoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle Sakarya bölgesinde üretim konusunda çok güzel gelişmeler oldu. Uluslararası standartta üretim ciddi miktarda arttı. Şu anda Sakarya'da 12 bin dekar alanın üzerinde üretim sahası var. Dış mekan yapraklı ağaç konusunda Türkiye'nin en güzel ve kaliteli üretimi Sakarya'da, şu anda birinci durumda. Yine keza Yalova, İzmir, Antalya ve Adana gibi diğer bölgelerimizde de süs bitkileri üretimi gelişmekte. Süs bitkileri konusunda daha önceden ithalatçı bir ülke konumundayken, bugün artık ihracatta da önemli noktaya ulaştık. İhracat miktarımız ithalat miktarımızı geçti. Bu da çok sevindirici gelişme. Bu tip fuarların, sektörün gelişmesinde önemli rolü olduğuna inanıyorum."

Otuzoğlu, Türkiye'nin stratejik konum avantajına sahip olduğunu dile getirerek, özellikle dış mekan süs bitkilerinde hem Avrupa ülkelerine hem de Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ihracatını geliştirme konusunda çok daha ileri noktalara gideceğine inandıklarını kaydetti.

"5 yılda ihracat rakamlarını en az 2-3 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Sektörün geçen yıl 80 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Otuzoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticiler ve sektör bileşenleri olarak önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, bu ihracat rakamlarını en az iki, üç katına çıkarmak, yeni ülkelere ulaşmak. Şu anda Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelere zaten ihracat yapılıyor. Bunun yanı sıra buradan İtalya, İspanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine de ciddi ihracat yapmaya başladık. Balkan ülkelerine de birtakım ihracatlar yapılıyor. İhracat bizim için çok önemli bir hedef.

Hem ülkemizdeki dış mekan süs bitkileri ihtiyaçlarını karşılamak hem de çevre ülkelere ihracat konusunda ciddi artış yapmak istiyoruz. Bu konuda da bütün meslektaşlarımız, firmalar ciddi çaba sarf ediyor. Ülke olarak gerek kalite standartları gerekse üretim altyapısı konusunda yeterli bilgi birikimimiz var. İnanıyorum ki doğru hedefleme ve stratejik yol haritasıyla bu söylediğim hedeflere ulaşmak mümkün."

Otuzoğlu, süs bitkileri sektöründe ara teknik eleman ihtiyacının olduğuna da dikkati çekerek, sektörün ihracat hedeflerinin tutturulması için özellikle ara eleman yetiştirme konusunda üniversitelerin yüksekokulları ve meslek okullarıyla iş birliği yapılmasının hayati derecede önemli olduğunu kaydetti.