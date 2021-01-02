Tahran ile Abu Dabi arasında egemenlik tartışmalarına neden olan adayı ziyaret eden İranlı komutan ABD'yi uyardı - Son Dakika

Tahran ile Abu Dabi arasında egemenlik tartışmalarına neden olan adayı ziyaret eden İranlı komutan ABD'yi uyardı

02.01.2021 23:53
Tahran ile Abu Dabi arasında egemenlik tartışmalarına neden olan adayı ziyaret eden İranlı komutan ABD'yi uyardı, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nı ziyaret etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nı ziyaret etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Selami ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, BAE'nin mülkiyet hakkı iddia ettiği ve İran'ın kontrolünde bulunan Basra Körfezi'ndeki adada görevli askerleri ziyaret etti.

Selami, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, ulusal bağımsızlığımızın ayrılmaz parçası ve bölge dışındaki güçlerle mücadelede en öndeki savunma hattımızdır." dedi.

ABD ile gerginliğe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selami, "Düşmanlardan gelen hiçbir tehdit ve saldırıyı cevapsız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

İran ile BAE arasındaki tartışmalı adalar

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa Adası'nda İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor.

Ebu Musa Adası, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla birlikte 1921-1971 yıllarında İngiliz idaresi altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

İran, adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri sürüyor. İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "1971'de henüz kurulmamış olan BAE'nin egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

Abu Dabi yönetimi ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Trump'ın görevden ayrılmadan önce İran'ın nükleer ve askeri tesislerine saldıracağı endişesi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği iki hafta önce füze saldırısıyla hedef alınmıştı. Washington yönetimi, Irak'taki İran destekli milis grupları suçlarken milisler saldırıyla ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Saldırının ardından Twitter hesabından İran'a ait olduğunu iddia ettiği roketlerin fotoğraflarını paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, "Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentilerini duyuyoruz. İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulunmuştu.

İran'ın Kasım Süleymani suikastının birinci yılı dolayısıyla ABD güçlerine yönelik saldırılar düzenleme ihtimaline karşı Washington yönetimi bölgeye ağır bombardıman uçakları ve donanma güçlerini sevk etmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ajanlarının ABD'yi İran'a karşı savaşa sokmak için Irak'taki Amerikalılara saldırmayı planlandığına dair istihbarata sahip olduklarını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise iki gün önce bölgede görevli USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'dan çekme kararı almıştı.

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalması bekleniyor ancak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Trump'ın görev süresi sona ermeden İran'ın nükleer ve askeri tesislerine saldırı düzenleyebileceğine dair endişeler İran'da ve uluslararası medyada yer buluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran ile Abu Dabi arasında egemenlik tartışmalarına neden olan adayı ziyaret eden İranlı komutan ABD'yi uyardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tekerleği koptu, metrelerce savruldu! Traktör sürücüsü feci şekilde can verdi Resulayn'da 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti
"Engelli kıza cinsel istismar" iddiasıyla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama: Böyle bir bulgu yok         
23:38
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberlik sonrası adeta yıkıldı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberlik sonrası adeta yıkıldı         
22:59
Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk         
22:39
Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler         
22:05
Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi         
21:26
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 00:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahran ile Abu Dabi arasında egemenlik tartışmalarına neden olan adayı ziyaret eden İranlı komutan ABD'yi uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei