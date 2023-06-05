Tanju Özcan'dan CHP'nin yeni MYK'sı ile ilgili olay yorum: Bu liste İmamoğlu'na bir hodri meydandır - Son Dakika
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Tanju Özcan'dan CHP'nin yeni MYK'sı ile ilgili olay yorum: Bu liste İmamoğlu'na bir hodri meydandır

05.06.2023 20:37

Seçimlerin ardından yaptığı çağrıyla Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasını isteyen Tanju Özcan, CHP'de yeni MYK'nın belirlenmesinin ardından olay bir paylaşıma imza attı. CHP MYK'sını incelediğini belirten Özcan, "İsimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenlerde payını almıştır. Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır" ifadelerini kullandı.

CHP ile ilgili sivri çıkışlarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerde alınan yenilgi sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmıştı. Özcan, sonuçların kesinleşmesinin ardından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak CHP Genel Başkanı olmasını istemişti.

"İMAMOĞLU DERHAL CHP'NİN BAŞINA GEÇMELİDİR"

Özcan o tarihte yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir." demişti.

"MEVZU MEMLEKET İSE KOLTUK TEFERRUATTIR"

Bugün CHP'de yeni MYK'nın açıklanmasının ardından Özcan olay bir yoruma imza attı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özcan, "CHP'nin yeni MYK'sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sn. Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir. Ben bu resti görüyorum…Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!" ifadelerini kullandı.

CHP'DE YENİ MYK'NIN TAM LİSTESİ

YORUMLAR (2)
  • sait acar: Sayın özcan,zaman çomak sokma zamanı değil.Bu kafa sizi iktidara taşımaz. Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
  • Kutalmış Kutluk: zafer partisi'ne gel başkanım Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan'dan CHP'nin yeni MYK'sı ile ilgili olay yorum: Bu liste İmamoğlu'na bir hodri meydandır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanju Özcan'dan CHP'nin yeni MYK'sı ile ilgili olay yorum: Bu liste İmamoğlu'na bir hodri meydandır - Son Dakika
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