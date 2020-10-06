Tarık Yusuf Uçar Büyükşehir'de göreve başladı - Son Dakika

Tarık Yusuf Uçar Büyükşehir'de göreve başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar göreve başladı.

Tarık Yusuf Uçar Büyükşehir'de göreve başladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar göreve başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol'un emekli olmasının ardından yerine Tarık Yusuf Uçar getirildi. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde İdari İşler Daire Başkanlığı yapan ve son olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uçar, yeni görevine başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Genel Sekreter Uçar, Yüksek Lisans ve MBA çalışmalarını ise Marmara ve Beykent Üniversiteleri'nde devam etti.

1971 yılında Elazığ'da doğan Uçar, İlköğretimi Fatih/İskenderpaşa'da, ortaokul ve liseyi Fatih Koleji'nde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans ve MBA çalışmalarına Marmara ve Beykent Üniversiteleri'nde devam etti. Çalışma hayatına özel bir televizyon kanalında yapım yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki SPOR A.Ş. bünyesinde Tesis Müdürü oldu. İstanbul Büyükşehir Encümeninde 4 yıl avukat olarak görev yaptı. İki yıl İETT'de Ticaret Müdürlüğü yaptı. 2003-2004 yıllarında Ankara'da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde Hukuk Müşaviri olarak görev aldı. Bu dönemde Başbakanlıkta yürütülen Yerel Yönetimler Reformu çalışmalarına katıldı. 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği çalışmalarını başlattı. 2005 yılında Türkiye yerel yönetimlerinde bir ilk olan Avrupa Birliği İlişkileri Müdürlüğünü kurdu. AB fonları için projeler hazırladı ve bunların pek çoğu AB tarafından fonlandı. 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İdari İşler Daire Başkanlığına getirildi. 2009 yılında İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı oldu ve 10 yıl bu görevi yürüttü.

Öte yandan Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığından istifa eden Lütfi Efil'in yerine ise aynı daire başkanlığında Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü görevini yürüten Numan Balaban getirildi. 1982 yılında İzmit'te doğan Balaban, ilk, orta, lise eğitimini Gölcük'te tamamladı.2000-2002 yıllarında Kocaeli MYO İnşaat Teknikerliğini tamamladı. Askerliğini 2003-2004 yıllarında Ağrı Doğubayazıt ilçesinde yaptı. 2010-2014 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini bitirdi. 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimine devam ediyor. 2004-2006 yıllarında özel sektörde görev yaptıktan sonra 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Köye Hizmet Dairesi Başkanlığında göreve başladı. 2008 yılında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğünde Yapı Denetim Görevlisi, 2010 yılında Şube Müdür Yardımcılığı, 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi Kandıra İlçe Koordinatörlüğü, 2018 Kasım ayı itibariyle Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü görevini yerine getirmiştir. Çeşitli spor kulüplerinde yöneticilik ve il temsilciliği görevlerini sürdürmekte olan Numan Balaban evli iki çocuk babasıdır. - KOCAELİ

Tarık Yusuf Uçar Büyükşehir'de göreve başladı
Tarık Yusuf Uçar Büyükşehir'de göreve başladı
Tarık Yusuf Uçar Büyükşehir'de göreve başladı

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarık Yusuf Uçar Büyükşehir'de göreve başladı - Son Dakika

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