Tasarruf sahipleri için konut güvenli liman olma özelliğini koruyor

Ekonomik dalgalanmaların ve yüksek enflasyon baskılarının etkisini sürdürdüğü mevcut ortamda, tasarruf sahipleri birikimlerini koruyabilecek ve uzun vadede değer yaratabilecek yatırım araçlarına yönelmeye devam ediyor. Bu süreçte konut hem somut bir varlık olması hem de değer artışı ve kira getirisi potansiyeliyle yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Nitekim TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk dört ayında Türkiye genelinde toplam 476 bin 204 konut satışı gerçekleşti. Satış adetlerindeki bu görünüm, konut talebinin güçlü seyrini koruduğuna işaret ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Bucak, son dönemde açıklanan verilerin konutun yatırımcı nezdindeki güçlü konumunu teyit ettiğini söyledi.

Konut, yatırımcı için çift yönlü kazanç sunuyor

“Ekonomik koşullar ne olursa olsun yatırımcıların önceliği birikimlerini koruyabilmek ve mümkünse reel olarak büyütebilmektir. Bu noktada konut, uzun yıllardır Türkiye’de yatırımcıların en fazla güvendiği yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Son açıklanan veriler, konuta yönelik talebin devam ettiğini ortaya koyuyor. Çünkü gayrimenkul yalnızca değer artışından faydalanılan bir yatırım değil, aynı zamanda kira geliriyle düzenli nakit akışı sağlayabilen bir varlık. Bu çift yönlü getiri modeli, konutu diğer birçok yatırım aracından ayrıştırıyor.”

Son dönemde özellikle yeni konutlara yönelik talepte de hareketlilik yaşanıyor. Nisan ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306 adede ulaştı. Bu tablo, yeni projelere yönelik talebin sürdüğünü ve konut piyasasındaki canlılığın yalnızca ikinci el satışlarla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

Konut yatırımlarının kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bucak, gayrimenkulün uzun vadeli perspektifte güçlü bir performans sergilediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Gayrimenkul yatırımı doğası gereği uzun vadeli bir yatırım anlayışı gerektirir. Geçmiş dönemlere baktığımızda konutun uzun vadede yatırımcısına önemli ölçüde değer kazandırdığını görüyoruz. Nüfus artışı, kentleşme, konut ihtiyacının devam etmesi ve arsa üretiminin sınırlı olması gibi temel dinamikler, gayrimenkulün değerini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle konut, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli değer üretme potansiyeliyle öne çıkmaya devam ediyor.”

Kira getirisi yatırımcı ilgisini destekliyor

Son dönemde kira piyasasında yaşanan gelişmelerin de yatırımcıların konuta olan ilgisini canlı tuttuğunu belirten Bucak, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yatırımcılar yalnızca mülkün değer artışına değil, aynı zamanda düzenli gelir potansiyeline de odaklanıyor. Kira getirisi, özellikle uzun vadeli yatırım stratejilerinde önemli bir unsur haline gelmiş durumda. Gayrimenkul yatırımcısı bir yandan varlığının değer kazanmasını beklerken diğer yandan kira geliri elde ederek yatırımını daha verimli yönetebiliyor. Bu durum konutun tasarruf sahipleri açısından cazibesini artırmaya devam ediyor.”

Tasarruf sahiplerinin portföylerinde önemli yer tutmaya devam edecek

Önümüzdeki dönemde de konutun yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutmayı sürdüreceğini ifade eden Bucak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıların güven arayışını artırıyor. Bu süreçlerde somut bir varlık olması, uzun vadede değer üretme potansiyeli ve kira getirisi sağlayabilmesi nedeniyle konut, yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam edecektir. Tasarruf sahipleri açısından bakıldığında gayrimenkulün güvenli liman niteliğini önümüzdeki dönemde de koruyacağını öngörüyoruz.”