Taşyapı Şişli, Türkiye ile Kırgızistan arasında dostluk köprüsü kurdu - Son Dakika
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Taşyapı Şişli, Türkiye ile Kırgızistan arasında dostluk köprüsü kurdu

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Taşyapı Şişli, Türkiye ile Kırgızistan arasında dostluk köprüsü kurdu
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Taşyapı Şişli, Türkiye ile Kırgızistan arasında dostluk köprüsü kurdu
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İstanbul’da ilk kez düzenlenen “Hayalimdeki Kırgızistan” Gençlik Forumu, Taşyapı’nın sponsorluğunda ve Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle, yaklaşık 400 Kırgızistanlı gencin katılımıyla Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. İki ülkenin gençlerini ortak bir gelecek vizyonu etrafında buluşturan organizasyon, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağladı.

İstanbul’un merkezinde hayata geçirilen Taşyapı Şişli Projesi, inşaatı devam ederken bünyesindeki etkinlik alanında düzenlenen yüzlerce organizasyon ve ağırladığı yüz binlerce ziyaretçiyle dikkat çekiyor. Ulusal ve uluslararası buluşmaların önemli adreslerinden biri hâline gelen etkinlik alanı, Şişli’nin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunarken Türkiye’nin modern şehircilik vizyonunun tanıtılmasına da imkân sağlıyor.

KIRGIZİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU’NDAN EMRULLAH TURANLI’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Daha önce Kırgızistan’da binlerce genci bir araya getiren “Hayalimdeki Kırgızistan” Gençlik Forumu, İstanbul’da ilk kez Taşyapı Şişli’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye’de eğitim gören ve çalışan Kırgızistanlı gençlerin katıldığı forumda eğitim, teknoloji, girişimcilik, kültürel kimlik ve iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, organizasyona verdiği destek nedeniyle Taşyapı’ya ve Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’ya özel olarak teşekkür etti.

Başkonsolos konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü etkinliğin en iyi şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunan ve Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nı kullanımımıza tahsis eden Taşyapı şirketine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrullah Turanlı’ya; Kırgız halkına ve Kırgız-Türk dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik desteği, misafirperverliği ve bu etkinliğin düzenlenmesine sunduğu değerli katkılar için şükranlarımı ifade etmek istiyorum.”

İNŞAATI DEVAM EDERKEN YÜZLERCE ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Taşyapı Şişli, inşaatı devam ederken sosyal ve kültürel yaşamın merkezlerinden biri hâline gelmesiyle gayrimenkul sektöründe dikkat çekici bir model ortaya koyuyor. Son bir yılda iş dünyasından üniversitelere, kültür ve sanattan spor kulüplerine, sivil toplum kuruluşlarından uluslararası organizasyonlara kadar farklı alanlarda yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapan Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı, toplamda yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Taşyapı’nın sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında, etkinlik alanının herhangi bir ücret talep edilmeden organizasyonlara tahsis edilmesi, Şişli’nin sosyal ve kültürel hayatını canlandırırken yerel ticarete ve hizmet sektörüne de katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

Gençlik ve spora yönelik destekleriyle de öne çıkan Taşyapı’nın, Feriköy Spor Kulübü ile başlayan sosyal sorumluluk çalışmalarını Şişli’deki 17 spor kulübüne ulaştırdığı belirtiliyor.

MAHALLE BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖRNEK PROJELERİNDEN BİRİ

Taşyapı Şişli, yalnızca bina inşa etmek yerine güvenli, yeşil ve sosyal yaşam alanlarıyla bütüncül bir şehircilik anlayışı oluşturmayı hedefliyor. Depreme dirençli yapıları, yaklaşık 90 bin metrekare olarak planlanan yeşil alanları, 20 bin zeytin ağacı dikme hedefi, sosyal donatıları ve akıllı yaşam teknolojileriyle proje, mahalle ölçeğinde bütüncül kentsel dönüşüm yaklaşımının dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar için Taşyapı Şişli’ye gelen ziyaretçiler, projeyi yerinde inceleyerek İstanbul’un geleceğine yönelik geliştirilen bu şehircilik modelini yakından tanıma fırsatı da bulabiliyor.

TAŞYAPI ŞİŞLİ, İSTANBUL’A BUGÜNDEN DEĞER KATIYOR

Taşyapı Şişli, tamamlandığında sunacağı yaşam imkânlarının yanı sıra inşaat aşamasında oluşturduğu sosyal, kültürel ve toplumsal değerle de öne çıkıyor. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu güçlendiren Gençlik Forumu da bu yaklaşımın uluslararası alandaki örneklerinden biri oldu.

İstanbul’un kalbinde yükselen Taşyapı Şişli, geleceğin güvenli yaşam alanlarını oluştururken farklı kültürlerin, gençlerin ve toplumun her kesiminin buluştuğu dostluk köprülerini de inşa ediyor.

KırgızistanİstanbulGençlikTürkiyeŞişliSon Dakika

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