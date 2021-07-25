Üye Girişi
Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı - Son Dakika

Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı

25.07.2021 15:38
Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı, System.String[]

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. İstanbul istikametine doğru gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. Bunun dışında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'te yoğunluklar yaşanırken, Çanakkale'de ise metrelerce feribot kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler de dönüş yolculuklarına başladı. Son gün yola çıkan sürücüler Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Yolda kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Kocaeli TEM otoyolu

ULAŞIM AKSADI

Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Akıcı trafiğin hakim olduğu güzergahta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Gölyaka- Hendek gişeleri arasında ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Anadolu Otoyolu

ARABÜK'TE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğuna neden oldu.

Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik oldukça yavaş seyrediyor. Bazı sürücüler, araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 güzergahı

BOLU DAĞI'NDA DA TIKANIKLIK VAR

Düzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Son gün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişi ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda araç yoğunluğu oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Bolu TEM geçişleri

YENİÇAĞ GÜZERGAHINA GİRİŞLER KAPATILDI

Zonguldak ve Bartın istikametinden gelerek Bolu Yeniçağa ilçesinden otoyola girmek isteyen sürücülere izin verilmiyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerin D-100 kara yolundan ilerlemesi sağlanıyor. Karayolları ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlardaki kontrollerini sürdürüyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Zonguldak ve Bartın istikameti

ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU

Çanakkale'de, Kurban Bayramı tatilini tamamlayan çok sayıda kişinin dönüş yolculuğu sürüyor. Kentteki feribot iskelelerine gelen sürücüler öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girmeye başladı. Önceki günlerde yaşanan ve 2 kilometreyi bulan yoğunluk bugün yerini sakinliğe bıraktı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, vatandaşların dönüş yolculuğunda mağdur olmamaları için arabalı vapur seferlerini "doldur boşalt" sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Çanakkale feribot iskelesi

Planlama kapsamında Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu- Lapseki ve Çanakkale- Eceabat güzergahlarında yedişer, Geyikli- Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise ikişer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.

Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı

İstanbul, Karabük, Kocaeli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Soner kılıç: Bu bayramda herkes kendi şehrinde kalıp bayram yapsa idi hem vakalar bu kadar yükselmez hem bu denli trafik kazası ve yoğunluk olmazdı ama insanımızda sıkıldı kısacası aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık vesselam Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi 15:55 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler 15:51 Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Bu bayram buruk geçti! Boğulma vakaları nedeniyle son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti 15:45 Bu bayram buruk geçti! Boğulma vakaları nedeniyle son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat 15:42 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti 15:30 Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler isyan etti 14:51 Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler isyan etti
Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı 13:53 Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı 11:25 Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
15:38 Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
15:31 Cicaldau nasıl telaffuz ediliyor? Rumen futbolcu isminin söyleniş şeklini açıkladı
15:10 İlk madalyamız geldi! Tokyo Olimpiyatları'nda bayrağımız ilk kez dalgalandı
14:49 Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı
14:46 Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı         
16:24
Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı         
15:53
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti         
15:43
Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü         
15:40
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş         
14:02
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi         
12:07
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı         
11:01
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi         
10:45
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 16:28:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement