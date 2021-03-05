Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için birçok ülke taziyelerini bildirdi - Son Dakika

Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için birçok ülke taziyelerini bildirdi

05.03.2021 12:27
Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için birçok ülke taziyelerini bildirdi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'deki diplomatik misyonlardan taziye ve geçmiş olsun açıklamaları yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'deki diplomatik misyonlardan taziye ve geçmiş olsun açıklamaları yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kazanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyede bulundu ve NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kazanın ardından taziye dileklerini iletti.

Malta, Arnavutluk, Azerbaycan, İngiltere, Gürcistan, KKTC, Libya, İsveç ve Venezuela Dışişleri Bakanları, sosyal medya hesapları üzerinden ya da Çavuşoğlu'nu arayarak ülkeleri adına taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur da kazadan duydukları üzüntüyü ifade etti.

Somali Adalet Bakanı Nur, Twitter'dan yaptığı açıklamada helikopter kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Kötü günlerimizde bizden desteğini esirgemeyen Türk milletinin acısı bizim de acımızdır." ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bitlis Tatvan yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 Türk askerinin şehit olması haberi bizi derinden üzmüştür. Yüce Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne taziye dileklerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Allah rahmet eylesin." dedi.

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri taziye mesajlarını paylaştı

Türkiye'de bulunan büyükelçiler, yabancı devlet misyonları ve uluslararası örgüt temsilciliklerinden de kazayla ilgili açıklamalar yapıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, 11 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle karşıladığını belirterek "Müttefikimiz Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını vurgulayarak "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye'ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis başsağlığı mesajında, "NATO içinde, dışında müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir kazada 10 askerinin kaybetmesi bizi de üzdü. Acil şifalar dilerim! Başınız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Kosova, Almanya, İran ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçileri ile İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, Twitter hesapları üzerinden başsağlığı açıklaması yaptı.

Kanada, ABD, Pakistan ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliklerine ait hesaplardan da taziye dilekleri iletildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, "ABD Büyükelçiliği olarak, Bitlis'teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de helikopter kazasında şehit olan askerlerin haberini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek "Türk Konseyi ve şahsım adına bu elim kazada hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve kardeş Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Türkiye, Tatvan, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için birçok ülke taziyelerini bildirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den ilk açıklama: En kısa zamanda dönmek için elimden geleni yapacağım "En iyi muhalefet yapan lider" anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık için yakalama kararı çıkarıldı Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü
11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı 11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı         
12:33
Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis         
12:02
Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile         
11:40
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı         
11:08
Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı         
11:01
TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti         
10:19
Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim         
10:04
"Polis defalarca başıma vurdu" dedi, nezarethanedeki akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı         
09:40
Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi         
09:23
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş         
09:17
HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler         
08:53
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden küçük kız, devrilen duvarın altında can verdi Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden küçük kız, devrilen duvarın altında can verdi         
08:42
Toprağa ihtiyaç duymayan hava çiçekleri kadınların yeni gözdesi oldu Toprağa ihtiyaç duymayan hava çiçekleri kadınların yeni gözdesi oldu         
08:38
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 12:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için birçok ülke taziyelerini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei