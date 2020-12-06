TBMM'de bütçe maratonu başlıyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, yarın başlayacak 'bütçe maratonu' 18 Aralık'ta tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler uygulanacak.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 7 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. Bütçe takvimine göre, 2021 yılı bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün sürecek. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

Meclisin bütçe maratonu, 18 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.