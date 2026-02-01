TBMM'de Trafik Yasası Görüşmeleri Devam Ediyor

(TBMM) - TBMM, aç-kapa yaparak geçen bir haftanın ardından mesaiye hazırlanıyor. Bu hafta, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Ortak rapor yazımını sürdüren Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu uzatılan görev süresinin bir ayını tamamladı.

TBMM'de yeni haftada, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifini çıkarmak için görüşmelerine ara verilen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne kaldığı yerden devam edilmesi bekleniyor. Genel Kurul'da ilk 17 maddesi kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, toplam 36 maddeden oluşuyor. Kanun teklifiyle, trafikte ışık ve şerit ihlali, aşırı hız yapanlara, alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlara, trafikte yol kesen veya aracından inerek saldıranlara, ambulans ve diğer geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlere ciddi miktarlarda para cezası, ehliyet iptali, trafikten men gibi ağır cezalar getiriliyor.

Kabul edilen maddeler

Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre trafik ışıklarına uymayan sürücüler 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere bu ihlalin tekrarı hallerinde verilecek cezalar kademeli olarak artırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Yapılan tespit sonucunda, 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltilecek.Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenlere, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını kara yolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için belgenin iptal edildiği tarihten itibaren en az 5 yıl geçmiş olması, Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması, sürücülerin psikoteknik değerlendirmeden geçmesi ve resmi sağlık kurumlarından sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunun sürücü kursuna ibrazı zorunlu olacak.

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu uzatılan görev süresinin bir ayını tamamladı

TBMM'de bu hafta komisyonlarda da yoğun gündem maddeleri bulunuyor. Gözler bu hafta Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor için yürüttüğü çalışmalarda olacak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan partilerin siyasi koordinatörlerinden oluşan 5 kişilik ekip, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında ortak rapor çalışmalarını sürdürüyor.

Ortak raporu hazırlayan ekipte yer alan MHP'li Feti Yıldız, raporun ocak ayı sonuna kadar tamamlanacağını öngörmüştü ancak rapor henüz tamamlanmadı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 31 Aralık 2025'ten itibaren iki ay uzatılan görev süresi şubat bitiminde sona eriyor.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda gündem yoğun

TBMM'de 3 Şubat Salı günü İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu" görüşülecek.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesindeki Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu'nda Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ve Vakıf temsilcileri "Türkiye Maarif Vakfının Faaliyetleri ve Vakfın, Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Kapsamında Yaptığı Çalışmalar" konulu sunum yapacak.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 4 Şubat Çarşamba günü. Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını görüşecek, ayrıca inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasını belirleyecek.

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda çarşamba günü, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ile Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı yetkilileri sunum yapacak.

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda katip üye seçimi yapılacak.

Öte yandan partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.