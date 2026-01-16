TBMM\'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'de stajyer öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. ve Ramazan Ç.'nin yargılandığı duruşmada sanıkların savunmaları alındı.

Beş sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

"BOŞLUĞUMA GELDİ" SAVUNMASI

Duruşmada sanık İbrahim B., stajyer öğrenciye attığı mesajları kabul ederek "Boşluğuma geldi, çok pişmanım" savunmasında bulundu. Birgün'den Mustafa Bildircin'in aktardığı bilgilere göre; İbrahim B., stajın bitmesinden sonra iletişime geçerek WhatsApp üzerinden mesaj gönderdiğini öne sürerek, "İlk defa böyle bir şey yaptım. Bir akşam canım sıkkındı, moralim bozuktu" dedi.

"Karımla mutlu değilim" şeklinde mesaj attığını da kabul eden İbrahim B. herhangi bir fiziksel temasta bulunmadığını iddia ederek mağdurdan özür dilediğini ifade etti.

"EŞİMİN BİLGİSİ VARDI"

Sanık Ramazan Ç. ise bir stajyerin stajı bittikten sonra kendisini aradığını ve "Babamla tartıştık" diyerek kendisinden para istediğini öne sürdü. Çetin, stajyere para gönderdiğinden eşinin de bilgisi olduğunu savundu.