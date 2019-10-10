TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Gök, gündem dışı konuşmalar öncesinde yaptığı konuşmada, 4 yıl önce 10 Ekim günü demokrasi ve barış mitingine katılmak üzere Ankara Garı önünde toplanan vatandaşlara yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.

Gök, "Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum." dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasının "Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini anımsattı.

Din görevlilerinin sorunlarının tartışılmadığını ifade eden Yokuş, "2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı devasa bir kurum haline getirildi. Çalışan sayısı 120 bini aştı. Bunların 20 bini sözleşmeli çalışandır. Başkanlığın bu güçlü yapısına rağmen yaklaşık 6 bin civarında camimizin imamı yok. Diyanet çalışanlarının o kadar çok sorunu var ki saymakla bitmiyor. Yaşanan sorunların artık son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonunun cezaevi ziyaretlerine ilişkin gözlemlerini anlattı.

AK Parti'nin insan hakları konusunda sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini dile getiren Yayman, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu olarak Sincan, Silivri ve Bakırköy cezaevlerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı komisyonun ziyaretlerinde, cezaevlerinde bir insan hakkı ihlalinin olmadığının tutanak altına alındığını vurgulayan Yayman, "Bunun yanında tutuklu ve hükümlülerin birtakım talepleri oldu. Bu talepler dikkate alınmıştır. Bu ziyaretlerimiz devam edecektir. İnsanlık onuru her şeyin üzerindedir. İnsanlar suçlu da olabilirler ama devletimiz bu insanların yaşama hakkını, yaşama standardını korumakla yükümlüdür. Cezaevlerinde şiddet yoktur, kaba kuvvet yoktur." dedi.

Yayman, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye'nin hedefinin terör örgütlerini ortadan kaldırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Yayman'ın açıklamaları üzerine söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yurt genelindeki cezaevlerinin, kapasitelerinin çok üzerinde olduğunun bilindiğini ifade ederek, "(Cezaevlerinde hiçbir sorun yoktur) diyerek genellemek doğru değildir. Her cezaevinin kendine yönelik uygulamaları eskiden beri bilinen bir gerçektir." ifadesini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise pamuk üreticilerinin sorunlarına değindi.

Pamuk üreticisinin ne denli dertli olduğunu dün Meclis'e gelen oda temsilcilerini dinleyerek yeniden hatırladıklarını belirten Barut, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bu yıl, geçen yıla oranla daha düşük verim aldı. Pamuk üreticisi zorda, zararda. Korkulu bir bekleyiş içerisindeler. Kanayan bu yarayı yetkililerin görmesini bekliyoruz. Biraz vicdanınız varsa pamuktaki destek primini derhal ödemelisiniz. Pamuğun yanı sıra narenciye üreticisi de zor durumda. Bu yıla mahsus bölgede yaşanan narenciye hasadında önemli oranda kayıp var. Üretici perişan durumda."