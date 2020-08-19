Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika

Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kaş ilçesinde tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize bıraktı, Patara Antik Kenti'ni gezdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kaş ilçesinde tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize bıraktı, Patara Antik Kenti'ni gezdi.

Bakan Kurum'un davetlisi olarak Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı'na katılmak üzere Patara Sahili'ne gelen Erdoğan, ilk olarak Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde yaşayan deniz kaplumbağalarını anlatan video izledi.

Erdoğan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı hakkında bilgi aldı.

Uydu takip cihazı takılan üç deniz kaplumbağasından birine "Belkıs" ismini veren Erdoğan, "Belkıs" ile birlikte bakanlık tarafından "Patara" ve "Likya" adı verilen kaplumbağaların denizle kavuşması etkinliğine katıldı.

Erdoğan, kaplumbağalardan birisini kucağında taşıyarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini ve deniz kaplumbağalarını maviliklere bıraktıklarını söyledi.

Caretta carettaların denizlerin en nadide sakinlerinden birisi olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu türün, 100 milyon yıldan fazla okyanuslarda yaşadığı biliniyor. Onlar dünyanın en eski şahitleri ama ne yazık ki nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Onları hayatta tutmamız lazım. Çünkü kıyı ve deniz ekosistemi için vazgeçilmez bir role sahipler. Etçil türleri, denizanalarını öğüterek küçük deniz canlılarının beslenmesini sağlıyorlar. Otçul türleri ise denizaltında adeta bir bahçıvan gibi çalışıp, deniz çayırlarının sağlıklı kalmasına hizmet ediyorlar. Onların yaşam alanlarını ve göç yollarını her türlü tehditten korumalıyız. Balıkçılık faaliyetlerinin ve deniz taşıtlarının zarar vermesinin önüne geçmeliyiz ve her tür deniz kirliliğine engel olmalıyız. Denizleri özellikle plastiklerden arındırmalıyız."

Caretta carettaları korumak için teknolojiden faydalanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, takılan çiplerle bilim insanlarının kaplumbağaların serüvenini izleyeceklerini ve karşılaştıkları tehditleri takip edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin deniz kaplumbağalarını koruma noktasında Akdeniz'de örnek ülke olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da bilim insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın ortak çabasıyla onları korumaya devam edeceğiz. Dünya hepimizin ortak evi. O nedenle, kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. Bu muhteşem kumsallardan denize açılan yavru kaplumbağalar, 25 yıl tüm Akdeniz'i dolaştıktan sonra buraya gelip yuva yapacaklar. İnanıyorum ki, geri döndüklerinde torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacak. Sürdürülebilir bir deniz ve kıyı temizliği, bu canlılara borcumuzdur." diye konuştu.

Bu alanda çalışma yapan tüm kurumlara ve bilim insanlarına teşekkür eden Erdoğan, gayretlerinin devamını diledi.

"Belkıs" adını verdikleri kaplumbağayı denize bıraktıklarını anlatan Erdoğan, "Ben de çip sayesinde takipçisi olacağım. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun. Gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yuvalama sahası 8 bine çıktı"

Bakan Murat Kurum ise her türlü çevre ile doğa projesine destek verdiğini belirttiği Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakanlık olarak ülkenin her yerinde doğayı ve çevreyi koruyan faaliyetler yürüttüklerini aktaran Kurum, "1990'lı yıllarda 1500 olan yuvalama sahası 8 bine çıktı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, ülkemizdeki kaplumbağaları tehlikeli sınırından en az endişe verici sınırlara çekti. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar çok önemli. DEKAMER aracılığıyla gönderdiğimiz kaplumbağalarımızı anlık izliyoruz. Geçen yıl İztuzu'ndan 'Tuğba' isimli kaplumbağamızı göndermiştik. Şu an Arnavutluk sınırlarına kadar geldi." şeklinde konuştu.

Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm denizler ve kıyılardan 72 bin 500 ton deniz çöpü topladıklarını da kaydetti.

Patara Antik Kenti'ne ziyaret

Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum ile beraberindekiler, plajdaki programın ardından "2020 Patara Yılı" kapsamında Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kentteki araştırmaların başkanı Prof. Dr. Havva Işık'tan kazı ve restorasyon çalışmalarına dair bilgi alan Erdoğan, dünyanın ilk meclis binası olma özelliğine sahip tarihi yapıyı inceledi. Burada kısa bir müzik dinletisini izleyen Erdoğan, gazetecilerle de bir araya geldi.

Emine Erdoğan'a, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi gezisi sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Yakup Kaska, DEKAMER Proje Başkanı Eyüp Başkale, TURMEPA (DenizTemiz Derneği) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen ve basın mensupları eşlik etti.

Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Emine Erdoğan, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 23:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika

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