Teknoloji Tüketicisinin Yeni Kırmızı Çizgileri: "3 Yıldan Önce Telefon Değiştirmem, Ekranımı da Kimseye Göstermem!" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teknoloji Tüketicisinin Yeni Kırmızı Çizgileri: "3 Yıldan Önce Telefon Değiştirmem, Ekranımı da Kimseye Göstermem!"

Teknoloji Tüketicisinin Yeni Kırmızı Çizgileri: "3 Yıldan Önce Telefon Değiştirmem, Ekranımı da Kimseye Göstermem!"
22.05.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Global akıllı teknoloji markası TECNO, dijital kanallarda ortalama 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği kullanıcı deneyimi araştırmasıyla bu kez de akıllı telefon kullanıcılarının alışkanlıklarını ve kırmızı çizgilerini ortaya koydu.

Çarpıcı sonuçlara göre dijital mahremiyet artık en büyük önceliklerden biri haline gelirken, toplu taşımada ekranını sürekli gizlemeye çalışanların oranı %55’i buluyor. Araştırma ayrıca tüketicilerin artık daha uzun ömürlü ve dayanıklı telefonlara yöneldiğini, %70'inin yeni bir telefonu en az 3 yıl ve üzerinde kullanmayı hedeflediğini gösteriyor. TECNO, kullanıcıların bu beklentilerine yeni modeli TECNO POVA Curve 2 5G ile yanıt veriyor.

Akıllı telefonlar hayatımızın kara kutusu haline geldikçe hem donanımsal ömür beklentimiz hem de dijital dünyadaki mahremiyet algımız radikal bir şekilde değişiyor. Global teknoloji markası TECNO, dijital kanallarda gerçekleştirdiği kullanıcı deneyimi araştırması kapsamında, tüketicilerin akıllı telefon değiştirme sıklıklarından toplu taşıma araçlarındaki ekran gizleme reflekslerine kadar en merak edilen alışkanlıkları masaya yatırdı. Binlerce kullanıcının katılımıyla yapılan araştırma, teknoloji dünyasında "uzun ömürlülük" ve "gözlerden uzak dijital yaşam" trendinin yükselişte olduğunu kanıtlıyor.

Dijital Mahremiyet Kırmızı Çizgi: Toplu Taşımada Sürekli Tetikteyiz

Araştırma, kamusal alanlarda telefon ekranlarını yabancı gözlerden koruma refleksinin artık ciddi bir toplumsal alışkanlığa dönüştüğünü gösteriyor. Katılımcıların %80 gibi ezici bir çoğunluğu dijital mahremiyeti bugün kendileri için "çok önemli" bir kırmızı çizgi olarak tanımlıyor. Bu hassasiyetin günlük hayattaki en net yansıması ise toplu taşıma araçlarında görülüyor; kullanıcıların %55’i toplu taşımada seyahat ederken telefon ekranını çevredekilerden sürekli gizlemeye çalıştığını itiraf ediyor.

Yan Gözlere Karşı İlk Refleks: Telefonu Kendine Çevirmek

Fiziksel alanlarda meraklı gözlerle karşılaşan kullanıcıların anlık savunma mekanizmaları da dikkat çekici veriler sunuyor. Bir başkasının ekranına baktığını fark eden kullanıcıların yarısı ilk refleks olarak telefonu doğrudan kendine doğru çevirirken, %27’lik bir kesim ise çareyi ekran parlaklığını hızla düşürmekte buluyor.

Dikkat çeken bir diğer veri ise kullanıcıların %65’inin henüz ekranlarında herhangi bir hayalet ekran koruyucu kullanmıyor olması. Bu durum, tüketicilerin artık dışarıdan bir aksesuara ihtiyaç duymadan, doğrudan akıllı telefonların kendi içinde sunacağı yerleşik ve akıllı gizlilik çözümlerine ihtiyaç duyduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Telefon Değiştirme Döneminde Yeni Trend: "3 Yıl ve Üzeri" Yatırım

    Ekonomik parametreler ve teknolojik doygunluk, tüketicileri daha sürdürülebilir ve uzun vadeli teknoloji yatırımlarına yönlendiriyor. Araştırma sonuçlarına göre, kullanıcıların %70 gibi ezici bir çoğunluğu yeni bir akıllı telefonu en az 3 yıl ve üzerinde kullanmayı hedefleyerek yola çıkıyor.

    Mevcut kullanım alışkanlıklarına bakıldığında ise tüketicilerin %44’ü telefonunu 5 yıl ve üzerinde, %43’ü ise 2-3 senede bir değiştiriyor. Yılda bir cihaz yenileyen "hızlı tüketim" kitlesi ise sadece %12’lik bir azınlıkta kalıyor.

    Cihaz Yenileme Tetikleyicisi: Düşen Batarya Performansı ve Yavaşlama Stresi

    Kullanıcıların yeni bir modele geçiş yapmasındaki en büyük motivasyon, donanımsal yıpranmalar ve performans kayıpları oluyor. Kullanıcıların yeni bir cihaz satın alma nedenleri incelendiğinde, %44 ile "batarya performansının düşmesi" ilk sırada yer alıyor.

    Günlük kullanımda kullanıcıları en çok strese sokan unsurların başında ise %36 ile "hızın düşmesi" geliyor. Bunu %32 ile "şarj performansının azalması" ve yine %32 ile "cihazın çizilme veya düşürülme riski" yakından takip ediyor.

    Geleceğe Yatırım, Mahremiyete Saygı: TECNO POVA Curve 2 5G

    Kullanıcı deneyimi araştırmasından elde edilen tüm bu çarpıcı veriler, tüketicilerin artık hem meraklı gözlerden uzak kalabilecekleri güvenlik teknolojileri hem de yıllar boyu ilk günkü performansını koruyacak güvenilir yol arkadaşları aradığını net bir şekilde gösteriyor. TECNO, kullanıcıların bu beklentilerine yeni modeli TECNO POVA Curve 2 5G ile yanıt veriyor.

    Uzun pil ömrü için TÜV SÜD sertifikasına sahip olan ve tam altı yıla kadar dayanıklılık hedefiyle geliştirilen TECNO POVA Curve 2 5G, kullanıcıların "3 yıl ve üzeri kullanım" hedefini fazlasıyla karşılıyor. Üstelik cihaz, -20°C ile 60°C arasındaki ekstrem koşullarda bile sorunsuz şarj ve çalışma performansı sunarak, kullanıcıları en çok strese sokan şarj performans azalması ve donma problemlerini tamamen ortadan kaldırıyor.

    Araştırmada kullanıcıların %55'inin toplu taşımada yaşadığı ekran gizleme endişesi ve %50'sinin telefonu kendine çevirme refleksi ise cihazda yer alan yerleşik Peek Proof (Dikizleme Engeli) özelliği ile tarih oluyor. Peek Proof teknolojisi, ekran üzerinde dijital bir güvenlik kalkanı oluşturarak meraklı gözlerin ekranınızı görmesini tamamen engelliyor ve kamusal alanlarda tam bir dijital mahremiyet sunuyor.

    * Araştırma TECNO Türkiye'nin Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen anket üzerinden sonuçlandırılmıştır.

    Teknoloji, Son Dakika

    Son Dakika Telefon Teknoloji Tüketicisinin Yeni Kırmızı Çizgileri: '3 Yıldan Önce Telefon Değiştirmem, Ekranımı da Kimseye Göstermem!' - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
    Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
    Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
    CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
    CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
    CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası
    Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
    Arda Turan’a son maçında büyük şok Arda Turan'a son maçında büyük şok
    CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız
    CHP’liler Genel Merkez önünde beklemeye başladı CHP'liler Genel Merkez önünde beklemeye başladı
    Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
    ’Mutlak butlan’ kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama 'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama
    CHP’de kriz gecesi hazırlığı: Valizleri ile gelen partililer Genel Merkez’de ayrılmama kararı aldı CHP’de kriz gecesi hazırlığı: Valizleri ile gelen partililer Genel Merkez’de ayrılmama kararı aldı
    Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı

    14:39
    İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
    İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
    14:36
    Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
    Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
    14:35
    Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
    Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
    14:09
    Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
    14:07
    Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
    Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
    13:42
    CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
    CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
    13:30
    Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
    Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
    12:57
    Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
    Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
    12:45
    Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
    Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
    12:36
    CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
    CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
    11:27
    Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
    Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
    11:27
    Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
    Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
    10:59
    Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
    Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
    10:49
    CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
    CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:14:48. #7.12#
    SON DAKİKA: Teknoloji Tüketicisinin Yeni Kırmızı Çizgileri: "3 Yıldan Önce Telefon Değiştirmem, Ekranımı da Kimseye Göstermem!" - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.