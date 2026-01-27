Tera Girişim'den Monetari'ye Stratejik Yatırım - Son Dakika
Ekonomi

Tera Girişim'den Monetari'ye Stratejik Yatırım

Tera Girişim\'den Monetari\'ye Stratejik Yatırım
27.01.2026 11:42
Tera Girişim, Monetari'ye finansal teknoloji alanında stratejik bir yatırım yaptı.

TERA Holding bünyesindeki Tera Girişim, Kointra ve TRA Tech, dijital varlık, tokenizasyon ve regülatif uyumluluk alanlarında kurumsal altyapı çözümleri geliştiren finansal teknoloji şirketi Monetari'ye stratejik yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu yatırımın, yalnızca finansal bir katkı olmanın ötesinde; teknoloji, inovasyon ve kurumsal gelişim alanlarında Monetari'nin büyümesini destekleyen çok boyutlu bir iş birliği olarak konumlandığı bildirildi.

İmza töreni, Tera Girişim Genel Müdürü Bülent Uygun, Kointra Genel Müdürü Mete Korkmaz, TRA Tech Genel Müdürü Barış Ateş ve Monetari Genel Müdürü Karan Kayaturan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Söz konusu yatırım, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir değer yaratmayı, genç girişimcileri güçlendirmeyi ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tera Girişim Genel Müdürü Bülent Uygun, "Tera Girişim olarak, yüksek büyüme potansiyeline sahip ve teknoloji odaklı iş modelleri geliştiren girişimleri desteklemeyi stratejik öncelik olarak görüyoruz. Monetari'ye gerçekleştirdiğimiz bu yatırım; yalnızca finansal bir ortaklık değil, aynı zamanda kurumsal yönetim, stratejik rehberlik ve sürdürülebilir büyüme odağımızın doğal bir yansımasıdır. Monetari'nin uzun vadeli değer üretme potansiyeline inanıyor ve bu yolculukta aktif bir paydaş olmayı hedefliyoruz" dedi.

Yatırım sürecinde Kointra'nın teknoloji ve inovasyon odağını öne çıkaran Kointra Genel Müdürü Mete Korkmaz ise "Kointra olarak, dijital finans ekosisteminin güvenli, ölçeklenebilir ve regülasyon uyumlu şekilde büyümesini temel öncelik olarak görüyoruz. Monetari'ye yapılan bu yatırım, teknoloji altyapısının güçlendirilmesi ve yenilikçi finansal çözümlerin geliştirilmesi açısından önemli bir adımdır. Güvenlik, operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızla Monetari'nin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurumsal finans tarafında teknoloji ihtiyacına dikkat çeken TRA Tech Genel Müdürü Barış Ateş de "TRA Tech olarak, teknoloji odaklı girişimlerin ölçeklenebilir ve sürdürülebilir yapılarla büyümesini desteklemeyi önemsiyoruz. Monetari'ye yapılan bu yatırım; yazılım, teknoloji altyapısı ve dijital ürün geliştirme alanlarında yaratılacak sinerji açısından güçlü bir potansiyel barındırıyor. Bu iş birliğinin, Monetari'nin teknolojik kapasitesini ileriye taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Yatırımın Monetari tarafındaki karşılığını değerlendiren Monetari Genel Müdürü Karan Kayaturan ise "Tera Girişim liderliğindeki bu yatırım, Monetari'nin kurumsal vizyonunu hayata geçirmesinde kilit bir rol oynuyor. Grubun sağladığı bu güçlü ekosistem; özellikle Kointra'nın bir kripto para borsası olarak dijital varlıklardaki derin tecrübesi ve TRA Tech'in teknolojik altyapı desteğiyle birleşerek bize büyük bir ivme kazandıracak. Bu sinerjiyle birlikte, dijital varlık ve tokenizasyon alanındaki kurumsal çözümlerimizi hızla ölçeklendirerek, global ve yerel pazardaki pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Tera ekosistemi bünyesinde Tera Girişim, Kointra ve TRA Tech'in ortak yatırımıyla fonlanan Monetari, geliştirdiği ürün ailesini ve küresel iş birliklerini Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bankalar, portföy yönetim şirketleri, finansal kuruluşlar ve varlık yöneticileri için geliştirdiği kurumsal altyapı ürünleriyle faaliyet gösteriyor ve özellikle kurumsal yatırımcılar ile finansal kuruluşların teknik ve regülatif altyapı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

"Bu stratejik iş birliği, Tera Holding şirketlerinin küresel büyüme vizyonunu desteklerken Monetari'nin Türkiye ve Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmeyi ve dijital varlık ekosisteminin kurumsal finans dünyasında benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Tera Girişim finansal ve stratejik yatırımcı olarak sürece dahil olurken; Kointra ve TRA Tech, teknoloji, ürün geliştirme, inovasyon ve ekosistem deneyimleriyle Monetari'nin ölçeklenebilir büyümesini destekliyor. İş birliği, Monetari'nin ölçeklenebilir büyümesini desteklemeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.

"Monetari, bu kapsamda finansal kuruluşlara üç ana dikeyde kurumsal altyapı çözümleri sunuyor; RWA (Real World Assets) Tokenizasyonu: Hem public blokzincirler hem de private DLT ağlarını destekleyen, on-premises ve white-label modeliyle sunulan regülasyona uyumlu altyapısı; emtia, gayrimenkul ve finansal enstrümanların blokzincir üzerinde dijitalleştirilmesine olanak tanıyarak, bu varlıkların kurumsal sistemlere entegre edilmesini ve likiditeye erişimini kolaylaştırıyor. Saklama Yönetim Arayüzü (Custody Management): Finansal kurumların dijital varlık saklama hizmetlerini kendi operasyonel süreçlerine ve müşteri hesap yapılarına entegre edebilmelerini sağlayan kurumsal yönetim paneli sunuyor. Regülatif Uyumluluk Araçları: Global teknoloji sağlayıcılarıyla kurulan iş birlikleriyle desteklenen çözümler, işlem öncesi risk kontrolleri, travel rule ve yasal uyumluluk süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesine imkan tanıyor.

"Bu yatırım, Tera Holding şirketlerinin finansal teknolojiler ve dijital altyapılar odaklı yaklaşımı çerçevesinde, finansal piyasalarda sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, uzun vadeli değer yaratmayı ve kurumsal ekosistemi güçlendirmeyi hedefleyen yatırım stratejisinin bir parçası olarak konumlanıyor."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Ekonomi Tera Girişim'den Monetari'ye Stratejik Yatırım

SON DAKİKA: Tera Girişim'den Monetari'ye Stratejik Yatırım - Son Dakika
