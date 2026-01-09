Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim

Haberin Videosunu İzleyin
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim
09.01.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim
Haber Videosu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı. Yıldız, "İçsem içiyorum derdim. Yatarı olmayan bir suç, hapse girmiyorsun" ifadelerini kullandı. Operasyonda Yıldız'ın evinde esrar ve öğütme aparatı bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tahlil sonuçları pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarına boğuldu.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim

Soruşturmada Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif; oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Bilic'in test sonucu ise negatif çıktı.

"İÇSEM SÖYLERDİM"

Senna Yıldız gözyaşları içinde çektiği videoda, "İçsem içiyorum derdim. Yatarı olmayan bir suç, hapse girmiyorsun. İçsem neden içmiyorum diyeyim? Koskoca devlet benimle uğraşacak değil ama bakın, yaşanan şeyler normal mi?" ifadelerini kullandı.

Gözaltı sırasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim

AYET PAYLAŞMIŞTI

Yıldız'ın önceki gün yaptığı, Hicr Suresi 97. ayete yer verdiği paylaşımında, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..." ifadeleri yer aldı.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp'a götürüldü. Dört kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları dün çıktı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Biliç'in test sonucu ise negatif çıktı.

Operasyon, Magazin, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    pardon abla sen ne iş yapıyorsun... 27 0 Yanıtla
    Omer Kendi Omer Kendi:
    mtr 21 0
    Davut Kochan Davut Kochan:
    motorize ekibinden 16 0
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bu ayet paylaşmak neden uyuşturucudan yakalanmadan önce paylaşılmadı malları kandırmak için cekdıgınız cıplak resımlerınız den daha makbule gecerdi bir et parçası 14 0 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Çok yerinde bir soru. Neden daha önce değil? Halkın din hassasiyetini kendisine kalkan yapıyor. Biz buna "taklitçi zihniyet" diyoruz. Artık kimi taklit ediyorsa? 6 0
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    çok hurma yemişsin çoookk 6 0 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    evinde delil bulunmuş uyuşturucu testi pozitif çıkmis kullanmiyom diyo ve agliyo gerçekten artık böyle bı aymazlık olmaz 5 0 Yanıtla
  • Ahmet ŞAN Ahmet ŞAN:
    Fenomen mi? memlekette ahlak bırakmadınız be. malamıney 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı Başkana istifa çağrısı Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
İsviçre’deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
İstanbul’da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
10:34
Dünyaları verseler satmayacak İşte Sadettin Saran’ın transferine kapıyı kapattığı isim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:07:27. #7.11#
SON DAKİKA: Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.