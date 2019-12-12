TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış müsabakasında Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor- Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor- Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu- Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altay, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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