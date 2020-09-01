Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine göre liglerdeki ilk hafta maçları şöyle:
TFF 2. Lig:
Beyaz Grup
Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor
Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor
Niğde Anadolu-Hacettepe
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor
Sancaktepe-Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor- Zonguldak Kömürspor
Kocaelispor-Sarıyer
Ergene Velimeşespor-Uşakspor
Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Elazığspor
Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK
GMG Kastamonuspor- Karacabey Belediyespor
1922 Konyaspor-Sakaryaspor
Serik Belediyespor-Pendikspor
Eyüpspor-Pazarspor
Kardemir Karabükspor-Başkent Akademi
Turgutluspor- Kırşehir Belediyespor
Etimesgut Belediyespor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Kırklarelispor- Sivas Belediyespor
TFF 3. Lig:
1. Grup
Artvin Hopaspor-Edirnespor
Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor
Kızılcabölükspor- Çankaya FK
Manisaspor- Diyarbakır FK
1928 Bucaspor-Ofspor
1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor
Nevşehir Belediyespor- Fatsa Belediyespor
2. Grup
Karaman Belediyespor-Tekirdağspor
Mardin Büyükşehir Başakspor-Tokatspor
Fethiyespor- Nazilli Belediyespor
Erzinspor- Halide Edip Adıvarspor
Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği
Ceyhanspor-Çengelköy Futbol Yatırımları
Büyükçekmece Tepecikspor- Yozgatspor 1959
3. Grup
Erbaaspor- Batman Petrolspor
Altındağspor- Şile Yıldızspor
Esenler Erokspor-Somaspor
Isparta 32-Karşıyaka
Gölcükspor-Çarşambaspor
Osmaniyespor- İçel İdmanyurdu
Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor
Yalovaspor-Çatalcaspor
4. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor
Düzcespor-Muğlaspor
1954 Kelkit Belediyespor- Bergama Belediyespor
Kestelspor-Kozanspor
52 Orduspor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Bursa Yıldırımspor- Adıyaman 1954
Sultanbeyli Belediyespor-Modafen
Bayrampaşaspor- Siirt İl Özel İdare
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:52
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi - Son Dakika Spor