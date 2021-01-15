TİM-TEB Girişim Evi teknoloji girişimcilerine dünyaya açılma fırsatı sunuyor - Son Dakika

TİM-TEB Girişim Evi teknoloji girişimcilerine dünyaya açılma fırsatı sunuyor

15.01.2021 14:55
TİM-TEB Girişim Evi teknoloji girişimcilerine dünyaya açılma fırsatı sunuyor, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye'nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri bu yıl da teknoloji odaklı girişimcilere dünyaya açılma fırsatı sunacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye'nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri bu yıl da teknoloji odaklı girişimcilere dünyaya açılma fırsatı sunacak.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, tasarım ve markalaşma çalışmalarına devam ediyor.

TİM ve TEB ortaklığında 2015 yılında hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri, kapsamlı programları ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimcileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin en kapsamlı ve yaygın girişimcilik ailesi olan TİM-TEB Girişim Evleri'nde yer alan ve katılımcılarına dünyaya açılma fırsatı sunan Start Up ve Level Up programlarına bu yıl da katılmak için devam eden başvurular yoğun ilgi görüyor.

Başvurular devam ediyor

TİM-TEB Girişim Evi 2021 yılı birinci dönem başvuruları ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli ve Mersin'de Türkiye'nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı verecek. Başvurular 7 ilden 30 Ocak'a kadar "timlegirisim.com" üzerinden yapılıyor.

Start Up programı ile iş fikrini hayata geçirmiş, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan tekno girişimcilerin iş modellerini geliştirmek, büyümelerini hızlandırmak, Level Up programı ile de dünyayı değiştirebilecek teknolojileri geliştiren firmaları, büyüme stratejilerini birlikte oluşturarak hızlı büyümelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Programlara katılacak teknoloji firmalarını stratejik yönetim danışmanlığı, sektörde deneyimli mentorlerle çalışma, kurumsal firmalar ile iş birliği imkanı, yatırım fonları ile bir araya gelme, ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer alma, global iş birliği imkanları, 94 ülkeyi kapsayan GAN (Global Accelerator Network) networkü ve iş birliğine dahil olma, tanıtım ve pazarlama destekleri, S2C (Scale Up to Corporate) programında yer alma imkanı sağlanacak.

Girişimcilikte bölgesel fırsat eşitliğine katkı

TİM-TEB Girişim Evleri'nde teknoloji girişimlerinin sayısının artırılması, ortalama işletme ömrünün uzaması, teknoloji şirketlerinin ihracata yönlendirilmesi, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payının artması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra Girişim Evleri ile Anadolu'daki teknoloji girişimcilerinin ve teknoloji şirketlerinin ekosistemdeki payının ve gücünün artırılması, girişimcilikte bölgesel fırsat eşitliğine katkı verilmesi hedefleniyor.

TİM-TEB Girişim Evleri, yeni kurulan girişimciler için kuluçka merkezi olarak verdiği hizmetlerin yanı sıra mevcut teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu iş yönetimi hizmetlerini de sunuyor.

Bu yönüyle özellikle çeşitli devlet destekleri ile kurulmuş teknoloji firmalarının kalıcı ve güçlü şirketlere dönüşmesinde önemli bir misyon edinen TİM-TEB Girişim Evleri'nin iş modeli, Türkiye'nin ihtiyaçlarına en uygun danışmanlık ve eğitim uygulamaları ile sürekli geliştiriliyor. Yeni kurulan start-up işletmelerinden, teknolojik ürünler ihraç eden büyük işletmelere kadar geniş bir hedef kitleyi özgün programları ile desteklemeye devam ediyor.

1.159 teknoloji odaklı girişimciye destek verildi

Geçen yıl TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin'de, TİM Girişim Evi bünyesinde Trabzon ve Erzurum'da olmak üzere Türkiye'nin 9 farklı ilinde çalışmalara devam edildi. Kamu ve özel yatırım gruplarıyla girişimcileri buluşturan TİM-TEB Girişim Evleri'nde 2020 yılı sonu itibarıyla, 1.159 teknoloji odaklı girişimciye destek verildi.

Girişim Evleri'nde teknolojik odaklı girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilirken, geliştirilen yerel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlandı. Geçen yıl iki ayrı dönemde yürütülen inkübasyon, hızlandırma ve büyüme aşamalarındaki programları ile (Start Up, Level Up, Global Up programları) 9 farklı ilde, 224 girişimciye 1.300 saati aşkın danışmanlık verildi.

Girişimcilerin sürdürülebilir büyümeleri adına sağlanan çeşitli desteklerin yanında, ihracat rakamlarını artırmak adına girişimciler TİM Sanal Ticaret Heyetlerine dahil edilerek global potansiyel alıcıları ile buluşturuldu. Speed Mentoring etkinliği kapsamında girişimciler sektöründe deneyimli mentorlerle bir araya gelerek deneyim paylaşımı imkanı elde ederken, girişimcilere en doğru network ve bağlantılara ulaşma konusunda yol gösterildi.

Uluslararası network sağlandı

Geçen yıl Start Up-Kurumsal iş birliği programlarına (S2C Etkinlikleri) toplam 67 kurumsal firma ile 148 girişimci katıldı, potansiyel iş birliklerinin adımları atıldı. Teknoday, Demoday etkinlikleri ile girişimciler birçok yatırımcı ve kurumsal firma ile buluşturuldu.

Yıl boyunca devlet destekleri ve fon kaynaklarına erişimden, yatırım süreçleri ve girişimci-yatırımcı ilişkilerinin geleceğine, 5G teknolojisinden temel hukuki konulara kadar geniş bir perspektifte 15 farklı video konferans serisi 1000'i aşkın girişimcinin katılımlarıyla düzenlendi.

94 ülkede, 100'den fazla kurum en büyük ve prestijli hızlandırıcı, ortak ve yatırımcı gruplarının yer aldığı ve Türkiye'den sadece TİM-TEB Girişim Evi'nin üye olduğu Global Accelerator Network Topluluğu ile çevrim içi etkinlikler düzenlenirken uluslararası network sağlandı.

Türk Ekonomi Bankası, Girişimcilik, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM-TEB Girişim Evi teknoloji girişimcilerine dünyaya açılma fırsatı sunuyor - Son Dakika


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