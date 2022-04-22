SPOR TMF Başkanı Uçar: Önümüzdeki birkaç sene içerisinde yeni Şakir'ler, Serkan'lar ve Toprak'lar ülkesini temsil edecek - Son Dakika

TMF Başkanı Uçar: Önümüzdeki birkaç sene içerisinde yeni Şakir'ler, Serkan'lar ve Toprak'lar ülkesini temsil edecek

"Pistte Toprak Razgatlıoğlu gibi, efsanemiz Kenan Sofuoğlu gibi bir kahraman daha yetiştirmeye çalışıyoruz"

"Toprak zeminde bir Şakir Şenkalaycı, bir Serkan Özdemir daha yetiştirme hayalimiz var"

"Türkiye Motokros Şampiyonası'ndaki 125 kaydımızın 60'tan fazlası çocuk diyeceğimiz yaştaki yarışçılarımızdı, 10'a yakını kadar da babasıyla birlikte yarıştı"

"Kadın yarışçı sayımızı artırmaya çalışıyoruz"

"Toprak, Can, Deniz ve Bahattin bizim asfalt zeminde olmazsa olmazlarımız"

" İtalya, İspanya, Arjantin ve Brezilya'dan yarışçılar, Kenan Sofuoğlu ile antrenman yapmak istiyorlar"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Pistte Toprak Razgatlıoğlu gibi, efsanemiz Kenan Sofuoğlu gibi bir kahraman daha yetiştirmeye çalışıyoruz. Öte yandan toprak zeminde bir Şakir Şenkalaycı, bir Serkan Özdemir daha yetiştirme hayalimiz var. Bu isimler rol model" dedi.

21-24 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motobike İstanbul 2022'ye katılan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yarışçılar Şakir Şenkalaycı, Serkan Özdemir ve TMF'nin elçilerinden İpek Süleymanoğlu ile birlikte röportaja çıkan Uçar, TMF olarak ailenin bir araya geldiği, en güzel festivallerden bir tanesinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Motobike 2022'de tüm motosikletseverlerin bir araya geldiği bir noktadayız. Motosiklet bir aile dememizin sebebi de bu. Elimizden geldiğince tüm camiaya destek olmaya çalışıyoruz. Bu kültürün ülke genelinde yayılması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonunda Edirne Valimizin himayesinde Türkiye'nin en büyük motorsporları ve kamp merkezlerinden bir tanesinin müjdesini verdik. Bizim dünya çapında ödül almış parkurumuz, Afyonkarahisar'da. Onu dünya üzerinde geçebilecek bir pistin olduğunu tahmin etmiyorum ama bu güzel bir yarış. Yerel yönetimler arasında da çok güzel bir rekabetimiz var. Orada Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdik. Mayıs ayının sonunda Avrupa Şampiyonası gerçekleştireceğiz ve eylül ayında da Dünya Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da motorsporları severlerin huzuruna çıkarmış olacağız."

"PİSTTE TOPRAK GİBİ, EFSANEMİZ KENAN GİBİ BİR KAHRAMAN DAHA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ, TOPRAK ZEMİNDE İSE BİR ŞAKİR, BİR SERKAN DAHA YETİŞTİRME HAYALİMİZ VAR"

Başkan Uçar, yaptıkları yatırımların amaçlarından bahsederken, "Pistte Toprak Razgatlıoğlu gibi, efsanemiz Kenan Sofuoğlu gibi bir kahraman daha yetiştirmeye çalışıyoruz. Öte yandan toprak zeminde bir Şakir Şenkalaycı, bir Serkan Özdemir daha yetiştirme hayalimiz var. Bu isimler rol model. Deniz öyle, Can öyle, Bahattin öyle. Bunların her biri, 'Ben neden yapmıyorum' sorusunu çocuklara sorduran isimlerimiz. Fair-play duygusu içerisinde, 'Efendi sporcu' kimliğini de sergilemelerinden dolayı çok mutluyuz. Bu tecrübelerini küçük yaştaki çocuklarımıza yansıtıyorlar. Bunun en güzel fotoğrafını geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar'da ilkini düzenlediğimiz Türkiye Motokros Şampiyonası'nda yaşadık. Yarışa katılım gösterenlerin yüzde 51'lik bir oranını, çocuk yaştaki sporcularımız oluşturdu. 125 kaydımızın 60'tan fazlası çocuk diyeceğimiz yaştaki yarışçılarımızdı. 10'a yakını kadar da babasıyla birlikte yarıştı. Bu inanılmaz bir kültürel inovasyon. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde parkurda da, motokrosta da, onlarca Şakir Şenkalaycı, onlarca Serkan Özdemir ve onlarca Toprak Razgatlıoğlu ülkesini temsil etmek için bizi bekliyor olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"KADIN YARIŞÇI SAYIMIZI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dünya Motokros Şampiyonası'nda geçen yıl ilk kez bir Türk kadın yarışçının yarışması ve bu sene ise bu sayının 3'e çıkacak olmasına değinen Uçar, "Toplumun tüm kesimlerinde bilinen bir gerçek var, kadının elinin değmesi diyoruz. Sen de yapabilirsin algısını oluşturduğumuz sürece, bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz. Bu noktadan gitmeye çalışıyoruz. Bu sayıları artırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOPRAK, CAN, DENİZ VE BAHATTİN BİZİM ASFALT ZEMİNDE OLMAZSA OLMAZLARIMIZ"

Başkan Bekir Yunus Uçar son olarak Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'yla ilgili olarak şunları söyledi: "Onlar bizim gururumuz, asfalt zeminde olmazsa olmazlarımız. Çok kabiliyetli olmaları bir yana, çok da şanslılar. Sabah kahvaltılarını bir dünya şampiyonu ile yapıyorlar. Sonrasında antrenman için Akyazı pistinde 5 defa dünya şampiyonu olmuş bir sporcunun peşinde tulumlarını giyip antrenman yapıyorlar. Normal şartlarda biz TMF olarak birçok talep alıyoruz, biz de Kenan ile antrenman yapmak istiyoruz diye. İtalya'dan, İspanya'dan, Arjantin ve Brezilya'dan. 'Biz de bu antrenmanlara iştirak edebilir miyiz' şeklinde sorular alıyoruz. Bu çocuklar ise Kenan ağabeyleri ile 24 saat geçiriyorlar. Daha önce onun Aragon Pisti'nde, Magny-Cours Pisti'nde döndüğü virajlarla ilgili bilgileri, Kenan ağabeylerinden bedavaya alıyorlar. Çok şanslılar dediklerim bu. Bir yandan da çok kabiliyetliler. Çünkü gaz açmayı biliyorlar, yerinde fren yapmayı biliyorlar. Tüm hayatları motosiklet olduğu için, ülkelerini temsil etme gayreti de yüreklerinde olduğu için, başarı da beraberinde geliyor."