Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş

Haberin Videosunu İzleyin
27.12.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hatice\'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş
Haber Videosu

Tokat'ta, dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Koç tarafından öldürüldüğü öne sürülen 31 yaşındaki Hatice Yalman’ın, olay öncesi alkol almak için girdikleri markette kasiyere, uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yaptığı ortaya çıktı.

29 Mart tarihinde Tokat'ta motosiklet kazası ihbarı üzerine Akşemsettin Caddesi'ne giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç'u yaralı hakde buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalman yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU

Yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda kazanın dışında darp izleri tespit edildi. Yapılan incelemede olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine deresi kenarında kanlı taşlar bulundu. Taşlardaki kan izlerinin Yalman'a ait olduğu anlaşılınca cinayet soruşturması başlatılarak, cinayet şüpheli olarak gözaltına alının Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Darp edilerek öldürülen Hatice Yalman'ın 2 saat önce yardım istediği ortaya çıktı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a kasten öldürmeye iştirakten ve 7 kişiye ise delileri yok etme suçlamasıyla dava açıldı. Koç dışındaki 7 kişi çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Cinayet davasının ilk duruşması Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa Koç ve tutuksuz yargılanan 7 kişi ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya Hatice Yaman'ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

Darp edilerek öldürülen Hatice Yalman'ın 2 saat önce yardım istediği ortaya çıktı

4,5 YIL DİNİ NİKAHLI YAŞADILAR, 'CİNAYET DEĞİL' KAZA DEDİ

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık evli ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahlı olarak yaşadıklarını belirterek olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti. Koç savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben evden çıktım. Motosikletime bindim giderken, peşimden geldi. Motosikletin arkasına bindi. Tekel bayine gittik. 2 tane daha bira aldım. Tekel bayinde neden 4 parmak işareti yapmış, buna da bir anlam veremiyorum. Sonra olayın gerçekleştiği yere gittik burada beni ikna etmeye çalıştı. Ben seni aldatmadım diye. 1 saat kaldık orada git defol git diye itince düştü. Kendime geldiğimde kanlar içinde idi. Ablamı aradım araba lazım eniştem alsın diye. Sonra telefonum şarjı bitti. Kendisini motosiklete attım. Bulunduğum yerden inerken çukura düştük. Motosiklet devrildi. Yuvarlandık, Orada kalp masajı yaptım. Sonra evime götürdüm. Çabuk ambulans çağırın dedim. Banyoya götürdüm. Öldüğünü düşünmüyordum. Bayıldığını düşündüm. Motosikletle hastaneye götürme imkanım yoktu. Banyoda suya tuttum. Nabzı yoktu. Ambulans geldi ve durun dedim ben onu eski yerine götüreceğim dedim. Bunlarla alakası yok. Ambulansı gönderttim. Evden çıkarmak için tekrar omzuma aldığımda tekrar düştü. Kafasını tekrar vurdu. İlk düştüğünde de nabzı yoktu. Binanın önünde araba var idi. Arabanın arka koltuğuna yatırdım. Ö.S.'ye takip etmesini söyledim. Gideceğimiz yere saptığımızda toprak yol idi. Giderken motosikletle düştüm. Arabadan indirdim. Ambulansı oraya çağıracaktım. Ben şoku hiç atlatamadım. Enişteme sen git dedim. Ben yola atladım 2 tane araba durdu. Kaza yaptım dedim. Ambulanslarla başka hastanelere götürdüler. Polisler geldi hastaneye ben öldüğüne inanamıyorum.Benim 4,5 yıllık karım, beni aldattı sadece kaza oldu. Olayda bunların hiçbirinin suçu yoktur. Olay tamamen anlattığım gibi oldu. Bu olay kaza ile oldu' diye konuştu.

"ÖMRÜM BİTENE KADAR DAVACIYIM"

Duruşmaya katılan Hatice Yalman'ın babası Duran Yalman ise "Mustafa Koç akşam bize geldi. Konuşmamız gerekiyor dedi. Aldı ve gitti. Giderken yemin etti. Benim çocuğumu Mustafa Koç öldürdü. Benim çocuğumu geri getirsin ben de davamdan vazgeçeyim. Ben şikayetçiyim. Ben sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bunlar yalan konuşuyor. Benim çocuğumu Mustafa Koç, gazinolarda çalıştırarak evinin geçimini sağlıyordu. Kurana el bastı, yemin etti bir şey yapmayacağım diye götürdü. Benim ömrüm bitene kadar davacıyım şikayetçiyim" dedi.

Darp edilerek öldürülen Hatice Yalman'ın 2 saat önce yardım istediği ortaya çıktı

MARKETTE YARDIM İSTEMİŞ

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatice Yalman'ın Avukatı Selinay Arslan ise "Hatice Yalman kaza süsü verilerek, basit bir kasten öldürme mağduru değildir. Hatice Yalman canice ve vahşice katledilmiştir. Katledilmeden önce uluslar arası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu paniğin korkunun göstergesidir. Bunu burada Tokat merkezde bir markette yapmıştır. Kasiyer bunu anlamıyor. Buda bir kadının hayatının ne kadar önemli olduğunu işaretin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yardım işareti bulunabileceği anda yardım çağrısı talep ediyor. Karşı taraf anlamadığı ya da görmediği için Hatice Yalman hayattan kopartılıyor" diye konuştu.

Duruşma, mahkeme heyeti tarafından 13 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA

Mustafa Koç, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi
Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
“Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı“ iddiası "Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı" iddiası
Ömer Sarıgül’den karşı hamle: Revna Sarıgül’e 10 milyon TL’lik dava Ömer Sarıgül'den karşı hamle: Revna Sarıgül'e 10 milyon TL'lik dava
PAYCO’ya yönelik 2. dalga operasyonda 15 tutuklama PAYCO'ya yönelik 2. dalga operasyonda 15 tutuklama
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Aksaray’da ’dur’ ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı
Yaşlı nüfusu yoğun olan kentte örnek uygulama başladı Yaşlı nüfusu yoğun olan kentte örnek uygulama başladı
Şile Belediyesi’ne 2. dalga operasyon Çok sayıda kişi tutuklandı Şile Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ’a nakledildi Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi
Duruşma bitti kavga bitmedi Birbirlerine girdiler Duruşma bitti kavga bitmedi! Birbirlerine girdiler
Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı
Paris’te üç metro istasyonunda bıçaklı saldırı dehşeti: Üç kadın yaralandı Paris'te üç metro istasyonunda bıçaklı saldırı dehşeti: Üç kadın yaralandı

19:50
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı
19:39
Ela Rumeysa Cebeci’nin spiker kardeşinden açıklama var Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
19:14
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye’de ise HIV artıyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor
19:14
Yıllar sonra geri dönebilir Fenerbahçe’den Mert Günok sürprizi
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi
17:41
Esenyurt’ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3’ü ağır 7 yaralı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı
16:35
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
16:19
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan kızının uyuşturucu testi negatif çıktı
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan kızının uyuşturucu testi negatif çıktı
15:46
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Tutuklu sanıklardan 3’ü tahliye edildi
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi
15:20
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan
15:15
Hatay’da 455 bininci konut teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz
15:02
Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşi ve oğlunu öldürdü
Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşi ve oğlunu öldürdü
14:46
22 yıllık küslük bitti Tatlıses ve Asena, İbo Show’da bir araya geldi
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi
13:16
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı İki reyon özellikle mercek altında
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
12:43
30 bin dolarlık kabus Kiev’e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
12:40
Kara kış resmen bastırdı Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 20:27:26. #7.11#
SON DAKİKA: Hatice'nin ölümünde kan donduran detay! El işaretiyle yardım istemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.