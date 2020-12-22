"Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği Zirvesi" toplantısı - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi'nin (KLÜ) kurucu üyelerinden olduğu, "Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği Zirvesi" (WUACD) toplantısı yapıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ile Endonezya, Filipinler, Romanya, Malezya, Avustralya ve Bangladeş'deki üye üniversitelerin temsilcileri katıldı.

"Kovid-19 ile mücadelede toplumsal kalkınma" temasıyla yapılan toplantıda, üniversiteler çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda, KLÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Osman Güçlütürk, pandemi döneminde KLÜ'nün çevrimiçi eğitim-öğretim uygulamaları, Dış İlişkiler Bölümü Doç. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi de KLÜ'nün sosyal sorumluluk ve toplumsal kalkınma ile ilgili projelerini anlattı.

Kovid-19 döneminde akademisyenlerin yaşadığı zorluklar, dijital araçların eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması bağlamında yarattığı fırsatlar ile yükseköğretim kurumlarının planları görüşüldü.