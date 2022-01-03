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Trabzon itfaiyesi arama kurtarma görevlerine hazır (1) - Son Dakika

Trabzon itfaiyesi arama kurtarma görevlerine hazır (1)

03.01.2022 10:57

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli, yangının yanı sıra kaza ve doğal afetlerde de imdada yetişiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli, yangının yanı sıra kaza ve doğal afetlerde de imdada yetişiyor.

Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünde görevli 30 kişilik ekip, 2020 yılından itibaren AFAD, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma'dan enkazda arama, kurbağa adam, köpek eğitimi, ilk yardım eğitmenliği, ip teknikleri ve teknik kurtarmaya yönelik çeşitli eğitimler aldı.

Kendisini her geçen gün geliştiren itfaiye personeli, Giresun'un Dereli ilçesinde Ağustos 2020'de, Artvin'in Arhavi ilçesinde Temmuz 2021'de yaşanan sel felaketlerinin yanı sıra geçen yıl Antalya'nın ilçelerinde çıkan orman yangınlarında görev aldı.

Yangın, doğal afetler, trafik kazaları, su altı ve üstünde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekip, eğitim çalışmalarına da devam ediyor.

Arama Kurtarma Şube Müdürü Fatih Yardımcı başkanlığındaki ekip, son olarak Ortahisar, Çaykara ve Düzköy ilçelerinin yanı sıra Uzungöl'de çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdi.

Dere, göl ve ormanlık alanlarda yapılan sel, deprem, suda kaybolma ve doğada köpekli arama kurtarma tatbikatları, AA ekibince takip edildi.

Senaryo gereği operasyonlarda yaralıların kurtarılması için ekiplerin, "Duman" adlı arama kurtarma köpeğiyle verdiği mücadele görüntülendi.

Tatbikatları, Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri de izledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, AA muhabirine, yangınlara müdahale etmenin, itfaiyenin görevlerinden sadece biri olduğunu söyledi.

Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne ilişkin bilgi veren Bal, "Mevcut itfaiye personelimize daha fazla yetenek kazandırmak adına kentsel alan ve doğada, su altı ve su üstünde arama kurtarma yapabilecek şekilde ekiplerimizi seçtik ve eğitimlere başladık." dedi.

Bal, hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda görev yapabilecek arama kurtarma ekibini bünyelerinde kurduklarını kaydetti.

Personelin eğitimlerini daha ileri seviyeye götürmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Bal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki günlük eğitimimizi oldukça gerçekçi ortamda yapmaya özen gösterdik. İlk görevimiz yangın olsa da sel, heyelan, su baskını, deprem, çığ gibi afetlere müdahale yeteneklerini itfaiye teşkilatları kazandı. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde bu ekibi oluşturduk ve şu anda verilecek her türlü göreve hazır durumdayız."

Bal, ekipleri 4 ayrı tim halinde oluşturduklarını ifade ederek, "Bunlar ilk yardım, arama kurtarma, köpekli arama kurtarma, su altı ve su üstü ekiplerinden oluşmaktadır. Bir yıllık çalışma sonucu ekibimiz bu seviyeye geldi. Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun kriterleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Hem ülkemiz genelinde hem de uluslararası boyutta görev yapabilecek en üst düzeyde arama kurtarma ekibi seviyesine doğru tırmanıyoruz. Aşama aşama eğitimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğünün, Doğu Karadeniz genelindeki itfaiyeler arasında tesisat, ekipman, araç gereç ve eğitim açısından en iyi seviyede olduğunu söyleyen Bal, daha ileri seviyeye ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Trabzon itfaiyesi arama kurtarma görevlerine hazır (1)
Trabzon itfaiyesi arama kurtarma görevlerine hazır (1)
Trabzon itfaiyesi arama kurtarma görevlerine hazır (1)

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Arama Kurtarma, İtfaiye, Trabzon, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon itfaiyesi arama kurtarma görevlerine hazır (1) - Son Dakika


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