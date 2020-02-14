Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı - Son Dakika

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor mesaisi başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerde 5 aydır sahalardan uzak kalan Abdulkadir Ömür, saha çalışmalarına başlarken, 2 maç ceza alan takımın golcü oyuncusu Sörloth ise Tahkim Kurulunda savunma yaptı.

Ziraat Türkiye Kupasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u iki maçta da yenerek adını yarı finale yazdıran Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara ilk 30 dakikası açık olan antrenmana, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men alan ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz nedeniyle İstanbul'da bulunan Alexander Sörloth katılmadı.

ABDULKADİR ÖMÜR 5 AY SONRA SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve Almanya'da geçirdiği menisküs ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecinin tamamlayan Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımla ilk kez yaklaşık 5 ay sonra antrenmana çıktı.

Takım arkadaşları tarafından ilgiyle karşılanan ve taraftarların tezahüratlarda bulunduğu genç futbolcu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir süre görüştü. Milli futbolcu daha sonra takımdan ayrı olarak idmana devam etti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Öte yandan, Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu "Sevenler buluşuyor" başlıklı antrenman davetine taraftarlar da ilgi gösterdi. Meşaleler eşliğinde tezahüratlarda bulunan bordo-mavili taraftarlara, teknik heyet ve futbolcularla alkışlarla karşılık verdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:55 Kaynak: İHA
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