Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Andrea Ranocchia bombası

Trabzonspor'a İtalya'dan dev stoper



Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla kulüpler eksik mevkilere takviyeler yapmak için girişimlerini hızlandırdı. İlk yarıda fırtına gibi esen Karadeniz ekibi Trabzonspor'da İtalya'dan bir yıldız ismi kadrosuna katmak için kulübü ile temasa geçti.



Trabzonspor Inter'den Andrea Ranocchia için nabız yoklayacak. Inter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia İnter kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Bordo mavililer Marcelo ve Kjaer'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle İtalyan Andrea Ranocchia görüşmelerini sürdürüyor.



İitalyanlar doğruladı



İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Inter'de fazla forma şansı bulamayan Andrea Ranocchia'ya talip oldu.



İtalyan haber ajansı ANSA: " Sampdoria, Murillo için Galatasaray'ın yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklfiini reddetti ve 12 milyon euro talep etti." dedi. (Fotomaç)



Todor Nedelev'de kötü haber



Trabzonspor'un transferdeki 1 numaralı hedefi Todor Nedelev'den olumsuz haber geldi.



Trabzonspor'un gündemindeki Todor Nedelev'den kötü haber geldi. Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv yönetimi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ocak ayında satmayacaklarını, "Nedelev'i göndermemeye karar verdik. Bunun için özel bir nedenimiz var. Mainz ile yaptığımız sözleşme" sözleriyle açıkladı.



Nedelev'in Türkiye temsilcisi Nesim Özgür, "2017-2018 sezonu başında Botev, Mainz'dan Nedelev'in bonservisini aldı. Oyuncunun potansiyelini bilen Mainz ise sözleşmeye, Haziran 2020'ye kadar sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi koydurdu. Sezon sonunda Mainz ile yapılan sözleşme devre dışı kalacağından dolayı Botev görüşmeler için Haziran ayını beklemeye başladı. Nedelev'in transfer için çok istekli olması Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Ancak devre arasında bu transfer kolay gözükmüyor." dedi. (Fanatik)



Sturridge'e teklif çok ama kalıyor



Daniel Sturridge, Trabzonspor'da sakat olmadığı maçlardaki verimi ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.



Aston Villa'dan sonra Marsilya da İngiliz yıldıza kanca attı.



Fransız ekibinin Valere Germain'i satarak Sturridge için kaynak oluşturacağı yazıldı. 30 yaşındaki yıldız çıkış yakaladığı Fırtına'da kalmak istiyor.



Ahmet Ağaoğlu da "Daniel Sturridge için sözlü teklif var ama devam etmek istiyoruz. Menajerinden geldi teklif, kulüp ismi vermedi. Önemli bir oyuncu, yeteri kadar verim alamadık." sözleriyle Sturridge'nin takımda kalacağını açıklamıştı.



Sigurdsson listeye girdi



Kulübü Rostov ile yollarını ayıran İzlandalı futbolcu Ragnar Sigurdsson'un talipleri artıyor. Bonservisini eline alan deneyimli savunmacı, Trabzonspor'un yanı sıra Gaziantep FK'nin ardından Antalyaspor'un da radarına girdi.



Savunmaya takviye yapmayı planlayan bordo mavililerin, İzlandalı oyuncuyu listesine aldığı ve transfer etmek istenen birkaç futbolcu arasında olduğu gelen haberler arasında...



Halen İzlanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Sigurdsson, bu sezon Rusya Premier Lig'de 13 maçta bin 84 dakika süre aldı.



Yeni gündem Mustapha Bundu



Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiralayarak devre arasının ilk transferini yapan Karadeniz ekibi, şimdi de gözünü Galatasaray ile de adı geçen Mustapha Bundu'ya çevirdi.



Danimarka ekiplerinden Aarhus GF'de forma giyen Sierra Leoneli oyuncu için girişimlerin önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi. 22 yaşındaki sağ kanat için kiralama teklifinde bulunulacak.



22 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda çıktığı 21 karşılaşmada 8 gol atarken 9 de asist yaptı.



Hosseini'ye vize yok!



Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini için İtalya ve Almanya'dan resmi teklifler geldi.



Ancak yönetim kurulunun bu teklifleri değerlendirmeyi planlamadığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımda kalmak istemediği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



İlk yarının son haftalarında çok fazla forma şansı bulamayan ve şanssız bir sakatlık yaşayan Hosseini'nin devre arası kampına dahil olacağı ve oynamak için de son derece istekli olduğu belirtildi. (Sabah)