Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek - Son Dakika Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesini hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.


Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 1 Şubat Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı duyurulurken, yardımcı hakem olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Çimen'in görev yapacağı belirtildi.


Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:


31 Ocak Cuma


20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy


1 Şubat Cumartesi


14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya


17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk


20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık


2 Şubat Pazar


13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler


16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Sivasspor: Arda Kardeşler


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan


19.00 Galatasaray- Kayserispor: Zorbay Küçük


3 Şubat Pazartesi


20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL

Ali Palabıyık, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek
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