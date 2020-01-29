Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesini hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.



Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 1 Şubat Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı duyurulurken, yardımcı hakem olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Çimen'in görev yapacağı belirtildi.



Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:



31 Ocak Cuma



20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy



1 Şubat Cumartesi



14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya



17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk



20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık



2 Şubat Pazar



13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler



16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Sivasspor: Arda Kardeşler



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan



19.00 Galatasaray- Kayserispor: Zorbay Küçük



3 Şubat Pazartesi



20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL