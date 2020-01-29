Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesini hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.
Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 1 Şubat Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı duyurulurken, yardımcı hakem olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Çimen'in görev yapacağı belirtildi.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
31 Ocak Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
2 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray- Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi
20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL