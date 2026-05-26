Trafik kazası hayatını değiştirdi! Milli atletin azim hikayesi

26.05.2026 13:53
Milli atlet Yener Aras, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci kalan Aras, yaşadığı zorlu süreci anlattı. “İlk 6 ay inanılmaz kötü bir süreçten geçtim, intihara kalkıştım” diyen milli sporcu, fizik tedavi ve spor sayesinde yeniden hayata tutunduğunu söyledi. Para kürek sporuna başladıktan yalnızca 6 ay sonra Türkiye şampiyonu olan Aras, “Yollar ulaşabilmek için var, can vermek için değil” sözleriyle de dikkat çekti.

Haberler.com’da yayınlanan programda sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan milli atlet Yener Aras, geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadığı ağır süreci ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini anlattı. Nişanlandıktan kısa süre sonra trafik kazası geçirdiğini söyleyen Aras, yoğun bakımda gözünü açtığında omurilik felci olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Psikolojik ve ekonomik olarak çok zor günler geçirdiklerini belirten milli sporcu, ilk aylarda büyük bir çöküş yaşadığını ve intihara kalkıştığını söyledi. Fizik tedavi ve spor sayesinde yeniden hayata bağlandığını anlatan Aras, para kürek sporuna başladıktan sadece 6 ay sonra Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

“YOĞUN BAKIMDA GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA OMURİLİK FELCİ OLDUĞUM ANLAŞILDI”

Spor hayatına 2009 yılında beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını anlatan Yener Aras, “2009 yılında beden eğitimi öğretmenim sayesinde atletizmle tanıştım” dedi. Başarılı bir spor kariyeri sürdürürken hayatının bir anda değiştiğini belirten Aras, “Nişanlandıktan 6 ay sonra trafik kazası geçirdim” ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından yoğun bakım sürecini anlatan milli sporcu, “Yoğun bakımda gözümü açtığımda göğüs altı itibariyle hissetmediğimin farkına vardım, omurilik felci olduğum anlaşıldı” dedi. Yaşamının artık tamamen değiştiğini söyleyen Aras, “Artık tüm yaşamımı sandalyeyle gerçekleştiriyorum” sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

“BANA VURAN ŞAHIS KAZA YERİNDE BENİ BIRAKIP GİTTİ”

Kazanın ardından yaşadıkları en büyük travmalardan birinin kendisine çarpan kişinin olay yerinden kaçması olduğunu söyleyen Aras, “Bana vuran şahıs kaza yerinde beni bırakıp gitti, en büyük acılarımızdan birisi bu” dedi.

Bu süreçte ailesiyle birlikte büyük zorluklar yaşadıklarını belirten milli sporcu, “Bu süreçte psikolojik ve ekonomik olarak çok yıprandık” ifadelerini kullandı. Özellikle ilk aylarda ağır bir psikolojik çöküş yaşadığını söyleyen Aras, “İlk 6 ay inanılmaz kötü bir süreçten geçtim, intihara kalkıştım” dedi.

“PARA KÜREK SPORUNA BAŞLADIKTAN 6 AY SONRA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM”

Tedavi sürecinin ardından yeniden hayata tutunmaya karar verdiğini söyleyen Yener Aras, “Fizik tedavi ve sporla beraber ayağa kalkmam gerektiğinin farkına vardım” ifadelerini kullandı. Sporun hayatındaki en büyük dönüm noktası olduğunu belirten milli sporcu, para kürek sporuna yöneldiğini anlattı.

Aras, “Para kürek sporuna başladıktan 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum” diyerek yaşadığı büyük dönüşümü paylaştı. Trafik kazalarına karşı da önemli bir mesaj veren milli sporcu, “Yollar ulaşabilmek için var, can vermek için değil” dedi.

“NİŞANLIMLA BİR SÜRÜ HAYALİM VE HİKAYEM VAR”

Kazanın sadece kendi hayatını değil, nişanlısıyla kurduğu hayalleri de etkilediğini anlatan Aras, “Nişanlımla bir sürü hayalim ve hikayem var, düğünümü ertelemek zorunda kaldım” dedi.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya devam ettiğini belirten milli sporcu, spor sayesinde yeniden güçlü hissettiğini ve insanlara umut olmak istediğini ifade etti.

