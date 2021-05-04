TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Son 10 yılda polis bölgesinde 22 bin 145 kişi trafik kazası kurbanı oldu - Son Dakika

17 günlük kapanma sonrası plan yapanlar dikkat! Süreç bir hafta daha uzayabilir

Henüz 21 yaşındaydı! Ölümü babasının elinden oldu

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan korona aşısı için harekete geçti

Ülke genelinde polis sorumluluk bölgesinde 2011-2020 yıllarında meydana gelen trafik kazalarında, 22 bin 145 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 milyon 301 bin 619 kişi yaralandı.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yurt genelinde polis sorumluluk bölgesinde son 10 yılda 1 milyon 416 bin 746 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda, 22 bin 145 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 milyon 301 bin 619 kişi yaralandı.

YILKAZAÖLÜYARALI

2011110.8032.582194.149

2012130.3602.555221.108

2013136.0332.393224.287

2014142.3722.296233.336

2015155.2012.555253.502

2016156.6882.266252.857

2017154.1102.299249.446

2018156.8562.138252.385

2019148.1861.666234.413

2020126.1371.395186.136

TOPLAM1.416.74622.1452.301.619

Bu yılın ilk 3 ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 30 bin 754 trafik kazasında ise 391 kişi yaşamını yitirirken 44 bin 127 kişi de yaralandı.

Yandan çarpma ve hız limitlerine uymamak ilk sıralarda

Trafik kazalarının oluş şekillerine ilişkin sıralamada, yandan çarpma (yüzde 33,9), yayaya çarpma (18,3), arkadan çarpma (yüzde 11,7), yoldan çıkma (yüzde 10,5), devrilme (yüzde 9,1) öne çıktı.

Kazalara neden olan unsurlar arasında sürücü kusurları (yüzde 88,5) ilk sırada yer aldı. Bunu yaya (yüzde 9,7), araç (yüzde 0,7), yol (yüzde 0,6) ve yolcu (yüzde 0,5) takip etti.

Trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin en sık yaptığı hata, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun ayarlamamak (yüzde 35,4) oldu. Sürücü kusurları, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak (yüzde 15,2), şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak (yüzde 9,1), arkadan çarpma (yüzde 8,8) ve dönüş kurallarına uymamak (yüzde 8,6) şeklinde sıralandı.

2011-2020 yıllarında ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının en çok yaşandığı iller

Son 10 yılda ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarının en çok yaşandığı il, ülkenin en fazla nüfusuna sahip İstanbul oldu.

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde son 10 yılda 150 bin 302 trafik kazası yaşanırken bu kazalarda 1819 kişi öldü, 213 bin 557 kişi yaralandı.

İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya izledi.

İLKAZAÖLÜYARALI

İstanbul150.3021.819213.557

Ankara107.4681.309168.358

İzmir84.882896116.585

Antalya60.45389091.238

Konya55.32397992.096

Bursa51.75759278.271

Mersin48.15665571.617

Adana41.90353362.983

Kocaeli33.38140054.352

Kayseri32.90544257.100

Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmalar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkanlık olarak birçok kurumla birlikte trafik güvenliği stratejilerini belirlemek, trafik kazalarında yaşanan can kayıpları ile yaralanmaları en aza indirmek amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Trafik güvenliğini sağlamak noktasında denetimin yanı sıra eğitim, araçlar, kara yolu çevresi ve altyapı ile kaza sonrası ilk yardım gibi unsurların da önem arz ettiğini belirten Hakan, bu alandaki çalışmalarda Trafik Başkanlığının "lokomotif" konumunda bulunduğunu ifade etti.

Ülkelerde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma sayılarının, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından takip edildiğini aktaran Hakan, dünya genelinde son 10 yılda trafik kazalarında 1 milyon 350 bin insanın hayatını kaybettiğini, yaklaşık 78 milyon kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hakan, son 10 yılda "2010-2020 Kara Yolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi"nin yürürlükte olduğunu belirterek, Türkiye'nin, BM'nin trafik kazalarındaki can kaybı sayısını yarı yarıya düşürme hedefine ulaşan birkaç ülkeden biri olduğunu anımsattı.

Trafik kazalarındaki can kaybı sayısında azalma

"2010'da trafik kazaları sonucu her 100 bin kişi başına düşen can kaybı 13,4 iken bunu 2020'de yaklaşık yüzde 56 azalışla 5,8'e düşürdük." diyen Hakan, elde edilen bu başarıyı 2020'den itibaren sürdürme hatta oranı daha da düşürmek hedefiyle hareket ettiklerini anlattı.

2021-2030 yıllarını kapsayan ve 2 Şubat 2021'de tanıtılan "Kara Yolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı"ndan bahseden Hakan, "Güvenli Sistem" ve "Vizyon Sıfır" yaklaşımlarının benimsendiği bu çalışmalarla da ülkedeki trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının ve yaralanmaların azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Hakan, "2021-2030 Kara Yolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Eylem Planı"nın, müdahale edilmesi gereken öncelikli alanlar, trafik güvenliği yönetimi, kara yolu altyapısı ve yol çevresi, araç güvenliği, denetim, eğitim, kaza sonrası müdahale gibi alanların geliştirilmesine yönelik çözümleri içerecek şekilde oluşturulduğunu ve mevcut haliyle Türkiye'yi trafik güvenliği alanında dünya ülkeleri arasında daha iyi bir konuma getireceğini ifade etti.

"Trafik güvenliği farkındalığı küçük yaşlardan itibaren oluşturulmalı"

Bu yıl itibarıyla hayata geçirilen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planının, 2024 ve 2028 yıllarında ara değerlendirmelere tabi tutulacağını belirten Hakan, hedeflere ilişkin şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü nezdinde, okul öncesi, ilk ve ortaokullarda trafik eğitimlerinin haftalık ve zorunlu olarak çocuklara verilmesi kanaatindeyiz. Trafik güvenliğine ilişkin farkındalığın küçük yaşlardan itibaren oluşturulmaya başlanması düşüncesindeyiz. Ülkemizdeki duble yol ve diğer altyapı çalışmalarının mühendislik aşamasından itibaren değerlendirmelerini yaparak özellikle yol kenarı denetim istasyonları, yol işaretlemeleri, teknik altyapılarının oluşturulması konularında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birtakım çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca araçların güvenliği için yeni sistemlerin hayata geçirilmesi konusunda da birtakım teknik hususlar belirledik. Bunlar tabii zamanla hayata geçirilecek. Yapacağımız koordineli çalışmalarla bu hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz, 2030 yılına kadar mevcut can kaybı sayısını yüzde 50 azaltmak. Asıl büyük hedefimiz ise 2030'dan 2050 yılına kadar can kaybı sayısını sıfıra indirmek."

Kara yolu trafik güvenliği konusunda toplumun farkındalığını artırmak amacıyla 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Trafik Medya Yüzleri" projesini başlattıklarını anımsatan Hakan, projede Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, milli voleybolcu Hande Baladın, milli basketbolcu Shane Larkin, milli yüzücü Sümeyye Boyacı ve milli jimnastikçi İbrahim Çolak'ın kamu spotlarında boy gösterdiğini kaydetti.