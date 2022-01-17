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KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni "kuralların hiçe sayılması" - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni "kuralların hiçe sayılması"

17.01.2022 15:50

Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın, yüksek aşılanma oranına güvenip kuralları hiçe sayanlardan kaynaklandığı belirtildi.

Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın, yüksek aşılanma oranına güvenip kuralları hiçe sayanlardan kaynaklandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşılanmada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Trakya'da vaka sayıları, önceki haftaya oranla arttı.

İllerin son verilerine göre 1-7 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları en yüksek iller arasında Kırklareli 3'üncü, Tekirdağ 9'uncu, Edirne 11'inci sırada yer aldı.

-"Hiçbir aşı yüzde 100 korumaz"

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, vaka sayısındaki artışı kurallara uyulmamasına bağladı.

Yorulmaz, vatandaşların kuralları esnetmesi halinde vaka sayısının hızla artabileceği uyarısında bulundu.

Trakya'da aşılanma oranı yüksek olmasına rağmen vakaların bu denli artışının en büyük nedeninin aşılanmaya güvenerek salgından korunma kurallarının hiçe sayılması olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Hiçbir aşı yüzde 100 korumaz. Omicron varyantının belki ağır hastalık yapıcı özelliği yok ama hızlı yayılma özelliği var. Bu da vaka sayısını artırıyor. Buna rağmen hala maskeden, mesafeden uzaklaşmak bu varyanta daha çok yol açmak demektir. Çok hızlı yayılması yeni varyantlara da neden olabilir. Vatandaşlarımız virüsün çok hızlı yayılmasını göz ardı etmemeli ve salgın bitmiş gibi davranmamalı." diye konuştu.

Yorulmaz, salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasının toplum sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.

Vakaların artması vatandaşları da üzüyor

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel, Tekirdağ'da vakaların artışının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Bedel, vatandaşların salgın bitmiş gibi davranmaması gerektiğini ifade ederek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarında vakalarda artışlar yaşanıyor. Bu ayların soğuk olması ve diğer hastalıkların da etkisiyle vakaların arttığını düşünüyoruz. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızın tedbirsizliği de buna ekleniyor. Maske ve mesafe kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Hasan Yıldırım da insanların aşı olduğu için rahat davranabildiğini dile getirerek, "Aşıya güvenip tedbirleri ihmal eden insanlar olduğunu görüyoruz. İnsanlar kapalı alanlarda fazla zaman geçiriyor. Kapalı alanlar virüsün yayılması için tehlike oluşturuyor. Herkesin kalabalık ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınması gerekiyor. İnsanların, kendilerini düşünmüyorlarsa bile çevresindekileri düşünerek ona göre hareket etmesi gerekiyor." dedi.

"Gençler artık yaşlıların sözünü dinlemiyor"

Edirne'de bazı vatandaşlar maske ve hijyene önem verirken özellikle de gençlerin çoğunun maske takmadığı gözleniyor.

80 yaşındaki Ahmet Onursal, yaşlılar dikkat etmesine rağmen gençlerin virüse aldırış etmemesine akıl erdiremediğini söyledi.

Kovid-19'un arttığı şu günlerde herkesin maske ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Onursal, "Devlet her imkanı veriyor, insanları ölümden kurtarıyor ama gençler neden maske takmıyor anlamıyorum. İşin ucunda ölüm var, hem kendisine hem ailesine zarar veriyor. Söylüyorsun dinleyen yok. Eskiden ihtiyarları dinliyorlardı, şimdi dinleyen yok. Söylesek de dinlemiyorlar onun için üzgünüm. Gençler artık yaşlıların sözünü dinlemiyor." diye konuştu.

Üç doz aşısını da yaptırdığını ifade eden Onursal, herkesin maske ve mesafe kuralına uymasını istedi.

Sabahattin Güner ise koronavirüse karşı önlem almayan kişilerin ailesini ve kendisini düşünmediğini belirterek, bugünlerde herkesin kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Kovid-19 vakalarında artış sürerken, birçok vatandaşın tedbirlere uymadığı görüldü.

Bazı vatandaşların açık ve kapalı alanlarda maske kurallarına tam riayet ederken, bazılarının ise maskeyi ya kurallara uygun şekilde takmadığı ya da hiç kullanmadığı gözlendi.

Kentteki vaka artışları kurallara uyan vatandaşlarca endişeyle karşılanıyor.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç, yeni varyantın hızlı bulaşıcı özelliği olduğu için insanların biraz daha dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının elden bırakılmaması önerisinde bulunan Tunç, aşı olmayan vatandaşlara da aşılarını yaptırması çağrısında bulundu.

Aşı yönünden oran yüksek olsa da kişilerde rehavetin hüküm sürdüğünü dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"İnsanlar kurallara aşı yönünden biraz daha uyuyor ama diğer konularda pasif ve gevşek davranıyoruz. Buna daha dikkat etmeliyiz. Aşı bir şekilde önleyici fakat yine de tedbiri elden bırakmamalıyız. Bazı insanlar aşı olduktan sonra rehavete kapılıyor, bazıları aşı olmuyor hastalığa davetiye çıkarıyor. Aşısızlara aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Virüs aşısızları daha çok etkiliyormuş. Maske kullanmayan vatandaşlara da çağrım 'bana bir şey olmaz' diye bir şey yok. Sonuçta bu virüs ortamdan ortama bulaşabiliyor. O yüzden maske kullanmaları lazım."

KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni kuralların hiçe sayılması
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni kuralların hiçe sayılması
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni kuralların hiçe sayılması

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni 'kuralların hiçe sayılması' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni "kuralların hiçe sayılması" - Son Dakika
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