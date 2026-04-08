Trump müzakerenin şifresini verdi: Yalnızca bir şeyi kabul edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan iki haftalık ateşkesin ardından ilgili müzakerelerin kapalı kapılar ardında sürdürüleceğini duyurdu.

Trump, Washington’un yalnızca “sonuç üretmeye odaklı tek bir müzakere çerçevesini” kabul edeceği şartını vurgularken, sürecin detaylarına dair bilgi paylaşmaktan kaçındı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN “ORTAK MODEL” MESAJI

Bir televizyon kanalına verdiği röportajda Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Trump, İran’la birlikte güvenliği esas alan ortak bir mekanizma kurulabileceğini dile getirdi.

Boğazdan geçen gemilerden ücret alınması ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Trump, bunun “ortak bir girişim modeli” kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi. Trump, söz konusu planın hem güvenliği artıracağını hem de bölgedeki riskleri azaltacağını savundu.

“URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE İZİN YOK”

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin tutumunu da netleştiren Trump, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti. Bu konunun ABD açısından “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı.

“ABD ASKERLERİ BÖLGEDEN ÇEKİLMEYECEK”

ABD askerlerinin bölgeden çekilmeyeceğini belirten Trump, barış görüşmelerinin 10 Nisan’da başlamasının beklendiğini ve Çin’in de geçici ateşkes sürecinde rol oynadığını kaydetti.

LÜBNAN VE HİZBULLAH KAPSAM DIŞI

Anlaşmanın en dikkat çekici istisnası ise Lübnan oldu. Trump, Hizbullah’ın varlığı nedeniyle Lübnan’ın ateşkes sınırlarına dahil edilmediğini açıkça belirtti. Bu durumu "ayrı bir çatışma" olarak nitelendiren Trump, İsrail’in Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarının anlaşmayı bozmadığını ifade etti.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın bazı bölge ülkelerine düzenlediği misillemelerle savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor