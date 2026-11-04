Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı - Son Dakika
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Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

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Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
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ABD ara seçimlerinde Demokratlar, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde tarihi zaferler kazanarak Trump'a büyük darbe vurdu. Michigan'da seçilen Abdul El-Sayed ise ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman oldu.

Demokratlar, ABD'de düzenlenen ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu kazanarak Başkan Donald Trump'a ağır bir darbe vurdu. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde elde edilen zaferler, MAGA hareketinin siyasi gücünün zayıfladığı yorumlarına yol açtı.

Ara seçimlerde Teksas, Güney Carolina ve Kansas gibi Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde Demokrat adaylar önemli başarılar elde etti.

Teksas'ta Demokrat aday James Talarico, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı mağlup etti. Güney Carolina'da ise 1998'den bu yana ilk kez Demokrat bir aday senatör seçildi.

Kansas'ta da tarihi bir sonuç ortaya çıktı. Eyalet, 1932'den bu yana ilk kez bir Demokrat adayı ABD Senatosu'na gönderdi.

Demokratlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın 10 puandan fazla farkla kazandığı Iowa ve Ohio'da da Senato yarışlarını kazandı.

Michigan'daki Senato yarışında Demokrat Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers karşısında zaferini ilan etti. Bu sonuçla El-Sayed, ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman oldu.

Demokratlar, seçim sonuçlarını büyük bir başarı olarak değerlendirerek zaferlerini “mavi tsunami” olarak nitelendirdi.

Ara seçimler Trump'a yönelik referanduma dönüştü

Trump'ın aday olmadığı ara seçimler, ülke genelinde başkanın politikalarına yönelik bir referandum niteliği taşıdı. Cumhuriyetçilerin aldığı ağır yenilgi, Beyaz Saray'da büyük yankı uyandırırken parti içinde sonuçların sorumluluğuna ilişkin tartışmalar da başladı.

Seçim sonrası anketler, seçmenlerin özellikle hayat pahalılığı konusunda Trump yönetiminden memnun olmadığını ortaya koydu. Anketlere göre seçmenler, yönetimin sıradan Amerikalıların yaşam maliyetlerini düşürme konusunda başarısız olduğunu düşünüyor.

Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıp, Trump'ın güçlü MAGA tabanında da önemli bir değişime işaret etti. Sonuçların, Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimalini de olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Trump'ın Kongre'deki hareket alanı daralacak

Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kaybeden Trump'ın, görev süresinin son iki yılında siyasi hareket alanı önemli ölçüde daralacak.

Demokratların kontrolündeki komitelerin Trump, ailesi ve yakın çevresi hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatmasının önü açılacak. Trump'ın görev süresi boyunca üçüncü kez azil süreciyle karşı karşıya kalması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin başkanlığını üstlenecek Demokrat Kongre üyesi Robert Garcia, yürütülecek soruşturmaların bir bölümüne liderlik edecek. Garcia, seçim sonuçlarının ardından Trump ve ekibine yönelik iki kelimelik sert bir mesaj verdi: “Avukat tutun.”

Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi, Trump'ın yasama gündemini hayata geçirmesini de zorlaştıracak. Başkanın gümrük tarifeleri, göç politikası, dış politika ve askeri kararlar gibi yetkisi dahilindeki konularda başkanlık kararnamelerine daha fazla başvurması bekleniyor.

Trump ayrıca Demokratların geçirmek istediği yasaları engellemek için veto yetkisini kullanabilecek.

Trump'tan seçim sonuçlarına tepki

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratlara geçtiğinin kesinleşmesinin ardından Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla seçim sonuçlarına tepki gösterdi.

Trump, “Ben oy pusulasında yoktum. Eğer olsaydım, ezici bir zafer kazanırdık” ifadelerini kullandı.

Başkan, seçim gecesi ilk sandıkların kapanmasının ardından da Fox News'in yayımladığı sandık çıkış anketlerini hedef almıştı. Trump, anketlerde yöneltilen soruları Truth Social üzerinden eleştirerek “saçmalık” olarak nitelendirmişti.

Fox News'in anketine göre seçmenlerin yüzde 87'si benzin fiyatlarından endişe duyuyordu. Katılımcıların yüzde 62'si ise yüksek benzin fiyatlarından Trump'ı sorumlu tutuyordu.

Trump, daha sonra Fox News sunucusu Greg Gutfeld'e canlı yayın sırasında mesaj göndererek önceki yönetimi suçladı. Trump mesajında, “Uykulu Joe'dan tarihin en yüksek fiyatlarını ve enflasyonunu devraldım. Fiyatlar hızla düşüyor” dedi.

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı


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