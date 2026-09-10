Trump seçimi kazanmak için kesenin ağzını açtı! Herkese 5 bin dolar verecek

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinde dikkat çeken bir ekonomik vaatte bulundu.

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da kontrolü sağlaması şartını ortaya koyan Trump, her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar (240 bin TL) ödeme yapacağını söyledi.

HER YETİŞKİN VATANDAŞA 5 BİN DOLAR

Trump konuşmasında, "Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu kazanırsa, ABD'deki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar temettü dağıtacağım" dedi.

MarketScreener Canada

Trump, söz konusu ödemeyi başarılı şirketlerin hissedarlarına yaptığı nakit dağıtımına benzetti ve buna "Trump temettüsü" adını verdi.

TEK ŞARTI VAR: PARA ABD'DE HARCANACAK

Trump, 5 bin dolarlık ödeme için bir şart da açıkladı. Buna göre vatandaşlara verilecek para yalnızca ABD sınırları içerisinde harcanabilecek.

Ancak Trump, bu şartın nasıl uygulanacağı, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı veya gelir kriteri bulunup bulunmayacağı konusunda ayrıntı vermedi.

MALİYETİ 1 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR

Dış basında vaadin maliyeti de gündeme geldi. Associated Press'in hesabına göre ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin yaşıyor. Vatandaş olmayan yetişkinler hesaptan çıkarılsa dahi 5 bin dolarlık çeklerin toplam maliyetinin 1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle Trump'ın vaadinin nasıl finanse edileceği en önemli soru işaretlerinden biri olarak öne çıkıyor.

NASIL FİNANSE EDİLECEĞİ BELİRSİZ

Trump, ödemelerin ülkenin ekonomik başarısı sayesinde yapılacağını savundu ancak Dallas'taki konuşmasında paranın hangi bütçe kaleminden karşılanacağını açıklamadı.

Ayrıca böyle geniş çaplı bir ödeme için Kongre'den yeni bir yasal düzenleme gerekip gerekmeyeceği de netlik kazanmış değil. CBS News, Trump'ın ödemeleri gerçekleştirmek için Kongre'den yetki isteyip istemeyeceğinin açıklanmadığını aktardı.

DAHA ÖNCE 2 BİN DOLARLIK ÖDEMEYİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Trump'ın vatandaşlara doğrudan ödeme fikrini ilk kez gündeme getirmediği de dikkat çekiyor. Trump daha önce gümrük tarifelerinden elde edilen gelirlerle vatandaşlara 2 bin dolarlık ödeme yapılması fikrini ortaya atmıştı.

Yeni vaat ise miktarı 5 bin dolara çıkarırken doğrudan Cumhuriyetçilerin seçim başarısına bağlanmasıyla önceki öneriden ayrılıyor.

SEÇİMİN ŞARTINI AÇIKÇA KOYDU

Trump'ın vaadindeki en dikkat çekici nokta, ödemenin doğrudan seçim sonucuna bağlanması oldu. Cumhuriyetçilerin yalnızca Temsilciler Meclisi'ni veya yalnızca Senato'yu kazanması yeterli olmayacak. Trump'ın açıkladığı şartın gerçekleşmesi için partinin iki kanatta da kontrolü sağlaması gerekiyor.