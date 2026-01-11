Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti - Son Dakika
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
11.01.2026 16:28
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan Küba'ya petrol ya da para gitmeyeceğini açıklayarak Havana yönetimini tehdit etti. Havana yönetimine anlaşma yapmaları için çağrıda bulunan Trump, "Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulundu.

Veneuzuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Niacolas Maduro'yu kaçıran ABD'nin Başkanı Donald Trump, bölge ülkelerine yönelik tehditlerine devam ediyor.

"VENEZEULA'DAN GELEN PETROL YAŞIYORLAR"

Trump daha öncede tehditlerde bulunduğu Küba'ya yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın, yıllardır Venezuela'dan gelen "büyük miktarda petrol ve parayla yaşadığını" öne sürdü.

"KARŞILIĞINDA GÜVENLİK HİZMETİ VERİYOR"

Küba'nın, aldıklarının karşılığında Venezuela'ya "güvenlik hizmeti" sunduğunu ancak artık bunun durdurulduğunu savunan Trump, "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü." ifadesini kullandı.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Trump, Venezuelalıların, "onları esir tuttuğunu" iddia ettiği Kübalıların korumasına artık ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."

"ABD İRAN'A SALDIRACAK" İDDİASI

Öte yandan İran'da protestolar 14. günde devam ederken, gündeme düşen bir iddia büyük ses getirdi. İran International'da yer alan habere göre, Ortadoğu'ya büyük miktarda askeri teçhizat sevk eden ABD, önümüzdeki günlerde İran'ı hedef alacak.

Sevkiyatların önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken İsrail'in yalnızca İran'ın ABD'ye saldırması durumunda operasyona dahil olacağı ifade ediliyor.

Açıklamada, İsrail'in ancak ABD'nin harekete geçmesinden sonra ve yalnızca İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e saldırması veya bunu yapmaya yönelik açık işaretler göstermesi durumunda katılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro'yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti. Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Venezuela, Ekonomi, Enerji, Güncel, Havana, Küba, Son Dakika

