Trump'a sandıktan ağır darbe! Kongre'nin iki kanadı da gitti - Son Dakika
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Trump'a sandıktan ağır darbe! Kongre'nin iki kanadı da gitti

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Trump\'a sandıktan ağır darbe! Kongre\'nin iki kanadı da gitti
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ABD'de ara seçimlerde Demokratlar, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirerek Cumhuriyetçilere ağır bir yenilgi yaşattı. Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde büyük farklarla kazandığı Teksas, Ohio, Iowa, Kansas ve Güney Carolina gibi eyaletlerde de Demokrat adaylar önemli zaferler elde etti. Cumhuriyetçilerin elindeki en az 6 Senato ve 15 Temsilciler Meclisi koltuğunu kazanan Demokratlar, valilik yarışlarında da dikkat çekici başarılar elde etti.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimler, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti açısından önemli kayıplarla sonuçlandı. Amerikan medya kuruluşlarının seçim projeksiyonlarına göre Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi. Demokrat adaylar, yalnızca partinin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde değil, Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde büyük farklarla kazandığı Cumhuriyetçi kalelerinde de önemli zaferler elde etti.

Seçim sonuçlarının kesin tablosu çarşamba sabahı itibarıyla netleşmeye devam ederken, ekonomi, artan yaşam maliyetleri ve Trump yönetiminin şubat ayında İran'a karşı başlattığı savaşın seçmen tercihlerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

TRUMP'IN KALELERİNDE DEMOKRAT SÜRPRİZİ

Seçim gecesinin en dikkat çekici sonuçlarından biri Kansas'ta yaşandı. Demokrat aday ve kilise papazı Adam Hamilton, Senato yarışını kazanarak Büyük Buhran döneminden bu yana Kansas'tan Senato'ya seçilen ilk Demokrat oldu.

Ohio'da ise Demokrat Sherrod Brown, Cumhuriyetçi rakibini geride bırakarak daha önce Başkan Yardımcısı JD Vance'in temsil ettiği Senato koltuğunu yeniden Demokratlara kazandırdı. Trump'ın 2024 seçimlerinde çift haneli farkla kazandığı eyalette ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

Teksas'ta Demokrat eyalet temsilcisi James Talarico, Cumhuriyetçi Başsavcı Ken Paxton'ı mağlup etti. Cumhuriyetçilerin koltuğu korumak için yoğun kampanya yürüttüğü ve büyük miktarda seçim harcaması yaptığı eyalette Demokratların kazanması, seçim gecesinin önemli gelişmelerinden biri oldu.

Güney Carolina'da ise çocuk doktoru Annie Andrews, Cumhuriyetçi Senatör Darline Graham'ı geride bıraktı. Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde yaklaşık 18 puan farkla kazandığı eyalette Demokrat adayın zaferi, Cumhuriyetçilerin geleneksel seçmen tabanındaki değişime ilişkin tartışmaları artırdı.

TRUMP'TAN İLK TEPKİ: BEN OLSAYDIM EZİCİ FARKLA KAZANIRDIK

Cumhuriyetçilerin kayıpları artarken Başkan Donald Trump, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben oy pusulasında değildim. Eğer olsaydım ezici bir farkla kazanırdık! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'deki çoğunluğunu kaybettiği yönündeki projeksiyonların ardından geldi.

DEMOKRATLAR SENATO'DA EN AZ 6 KOLTUK KAZANDI

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elinde bulunan en az 6 Senato koltuğunu kazanarak üst kanatta çoğunluğu elde etti. Michigan ve Minnesota gibi eyaletlerdeki yarışların sonuçları yakından takip edilirken, Demokratların kazandığı koltuklar Washington'daki siyasi dengelerin değişmesine yol açtı.

Senato'da çoğunluğun Demokratlara geçmesi, yasama gündeminin belirlenmesi, komisyon başkanlıklarının dağılımı ve üst düzey federal atamaların onaylanması süreçlerinde partinin daha fazla söz sahibi olması anlamına geliyor.

Georgia'da Demokrat Senatör Jon Ossoff da Cumhuriyetçi rakibini mağlup ederek yeniden seçildi. Ossoff, zafer konuşmasında Trump yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Ossoff, "Amerikan halkı, kapsamlı ve kesin zaferlerle başarısız ve görev süresinin son bölümündeki Başkan Donald J. Trump'ın ahlaki çöküşünü, yolsuzluğunu ve beceriksizliğini reddetti" dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DE ÇOĞUNLUK DEMOKRATLARA GEÇTİ

Demokratlar, Senato'daki kazanımlarının yanı sıra Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu ele geçirdi. Medya projeksiyonlarına göre parti, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki en az 15 seçim bölgesini kazanmayı başardı.

Kentucky, New Jersey ve Kuzey Carolina'daki Cumhuriyetçi koltuklarının Demokratlara geçmesi, Temsilciler Meclisi'ndeki güç dengelerinin değişmesinde etkili oldu.

Demokratların her iki kanatta da çoğunluğu elde etmesi, Trump yönetiminin görev süresinin kalan iki yılında Kongre ile ilişkilerini daha zorlu hale getirebilir. Demokratlar, yasa tekliflerini engelleme, federal yönetimi denetleme ve komisyonlar aracılığıyla soruşturma yürütme konusunda daha geniş imkanlara sahip olacak.

TEKSAS'TA CUMHURİYETÇİ VALİYE DE SEÇİM YENİLGİSİ

Demokratların kazanımları Kongre seçimleriyle sınırlı kalmadı. Valilik yarışlarında da Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Teksas'ta Demokrat Gina Hinojosa, üç dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı mağlup etti. Cumhuriyetçilerin uzun yıllardır güçlü olduğu eyalette valiliğin Demokratlara geçmesi, seçim gecesinin önemli sonuçlarından biri oldu.

Demokrat adaylar Iowa ve Ohio'daki valilik yarışlarını da kazandı. Böylece parti, Kongre'deki kazanımlarını eyalet yönetimlerine de taşıdı.

TRUMP'IN KALAN İKİ YILI İÇİN KRİTİK DÖNEM

Ara seçimlerdeki sonuçlar, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin kalan bölümünde Kongre ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme getirdi.

Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu ele geçirmesi, özellikle bütçe görüşmeleri, federal atamalar, göçmenlik politikaları ve dış politika kararlarında yeni anlaşmazlıkların yaşanmasına neden olabilir.

Seçim sonuçları, Amerikan seçmeninin ekonomi ve yaşam maliyetlerine ilişkin kaygılarının yanı sıra İran savaşına yönelik tutumunun da siyasi dengelerde etkili olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA
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