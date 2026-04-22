Trump'tan kurmaylarına: İran'ı yeniden bombalayalım mı?

22.04.2026 09:51
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda yardımcılarına İran'ı yeniden bombalama olasılığını sorduğu ancak daha sonra Tahran'a yönelik sürekli baskıyı sürdürme kararı aldığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri seçenekleri yeniden değerlendirdiği ortaya çıkarken, Washington yönetiminin “maksimum baskı” politikasını sürdürme kararı aldığı bildirildi. Son dönemde ateşkes, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve karşılıklı sert açıklamalarla tansiyonun yüksek seyrettiği bölgede yeni bir belirsizlik süreci başladı.

YENİ SALDIRI İHTİMALİ MASAYA GELDİ

Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde İran’a yönelik yeni bir bombardıman ihtimalini sorguladı. Ancak bu seçeneği hemen devreye almak yerine, baskıyı artırarak Tahran’ı müzakere masasına zorlamayı tercih etti.

ATEŞKES SÜRESİZ UZATILDI, ABLUKA SÜRÜYOR

Trump daha önce İran ile ateşkesi süresiz uzattığını açıklarken, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın devam edeceğini duyurdu. Washington bu adımı “müzakerelere zaman kazandırma” olarak değerlendirirken, İran yönetimi ise ablukayı açık şekilde “savaş” olarak nitelendiriyor.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: “ŞARTLARIMIZ VAR”

Tahran cephesi ateşkesin uzatılmasına temkinli yaklaşırken, müzakere için şartlarını açıkça ortaya koydu. İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için Hürmüz ablukasının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

İranlı yetkililer, ateşkesin uzatılmasını “yeni saldırı hazırlığı” olarak yorumlarken, İran Devrim Muhafızları da olası bir saldırıya sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

SAHADA GERİLİM DEVAM EDİYOR

Ateşkese rağmen bölgede askeri hareketlilik sürüyor. Umman açıklarında İran’a ait silahlı bir botun bir konteyner gemisine ateş açması, deniz güvenliği risklerini yeniden gündeme taşıdı. Olayda can kaybı yaşanmasa da uluslararası ticaret hatlarında tedirginlik arttı.

“MAKSİMUM BASKI YİNE İŞE YARAYACAK”

Trump yönetimi, ilk başkanlık döneminde uyguladığı maksimum baskı politikasına güveniyor. Üst düzey bir ABD’li yetkili, “Bu politika daha önce işe yaradı, yine işe yarayacak” diyerek İran’a yönelik ekonomik ve askeri baskının süreceğini belirtti.

KARAR NOKTASI: MÜZAKERE YA DA YENİ SALDIRI

Washington’un stratejisi, İran’dan somut bir teklif gelene kadar baskıyı sürdürmek üzerine kurulu. Trump’ın, Tahran’dan gelecek yanıta göre ya müzakere sürecini başlatacağı ya da yeni bir saldırı dalgası için talimat vereceği ifade ediliyor.

BÖLGEDE KRİTİK BEKLEYİŞ

ABD ile İran arasındaki gerilim, enerji hatları ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yoğunlaşırken, tarafların atacağı adımlar bölgenin kaderini belirleyecek. Uzmanlar, küçük bir kıvılcımın dahi geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
