Türk edebiyatının üretken yazarı: Salah Birsel - Son Dakika

Türk edebiyatının üretken yazarı: Salah Birsel

09.03.2021 11:09
Türk edebiyatının üretken yazarı: Salah Birsel, System.String[]

"Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu", "Dört Köşeli Üçgen", "Aynalar Günlüğü", "Bay Sessizlik" ve "Hacivat Günlüğü" adlı kitapların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri ardında miras bırakan şair, çevirmen ve yazar Salah Birsel, yaşama veda edeli 22 yıl oldu.

"Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu", "Dört Köşeli Üçgen", "Aynalar Günlüğü", "Bay Sessizlik" ve "Hacivat Günlüğü" adlı kitapların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri ardında miras bırakan şair, çevirmen ve yazar Salah Birsel, yaşama veda edeli 22 yıl oldu.

Asıl adı Ahmet Selahaddin olan Birsel, 14 Kasım 1919'da Balıkesir'de dünyaya geldi. Üzüm tüccarı Hafız Talat Bey'in oğlu olan Birsel, henüz altı aylıkken, ailesi İzmir'e yerleşti.

Öğrenimine Saint Polycarp Fransız İlkokulu'nda başlayan yazar, ortaokulu Saint-Joseph Koleji'nde okudu. Birsel, 1934'te girdiği bakalorya sınavını kazanarak İzmir Erkek Lisesi'ni tamamladı.

Usta edebiyatçı, 1937'de hukuk öğrenimi için İstanbul'a geldi. Aynı yıl ilk şiirini yayımlayan Birsel, bir yandan öğrenimine devam ederken bir yandan da Sümerbank'ta memur olarak göreve başladı. Fakat kısa bir süre sonra istifa ederek İzmir'e döndü.

Salah Birsel, 1938-1939 ders yılında Alsancak Gazi Ortaokulu'nda tarih ve yazı öğretmeni olarak görev yaptı.

İstanbul Hukuk Fakültesi'ni ikinci sınıftayken bırakan yazar, İş Bankası'nda çalışmaya başladı. Bir süre sonra felsefe bölümünde eğitime devam etti.

Birsel, 1943'te Hilmi Ziya Ülken'in "İnsan" dergisini 20. sayısından itibaren devralıp beş sayı kadar çıkarırken, aynı yıllarda Burhan Arpad'la AB Neşriyat'ı kurdu. Aralarına İhsan Devrim'in de katılmasıyla yayınevinin adı ABC olarak değiştirildi.

Dünya İşleri'ni 1947'de okuyucuyla buluşturdu

İlk şiir kitabı "Dünya İşleri"ni 1947'de yayımlayan yazar, 1948'de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi.

Yazar Birsel, 1951'de Edip Cansever ve Alp Kuran'la "Nokta" dergisini yayımladı.

Çalışma Bakanlığı'nın iş müfettişi olarak görevlendirmesi üzerine Birsel, 1954'te 15 aylığına Gaziantep'e gitti. Maraş ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü yapan Birsel, 1956'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kitaplık Müdürlüğüne atandı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde Fransızca çevirmen olarak da çalışan Birsel, 1960'ta Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu ve uzun yıllar kurumun yayın kolu başkanlığını yürüttü.

"Türk Dili" dergisinin şiir, deneme, günlük, eleştiri, roman, Türk halk edebiyatı, gezi, tiyatro, Türk kısa oyunları gibi en önemli özel sayılarının hazırlanmasında başrolü oynayan usta isim, 1967'de devlet bursuyla gittiği Paris'te üç ay kaldı.

Birsel, Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığı'ndan sonra Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı ve 1972'de emekliye ayrıldı.

Usta edebiyatçı, 1977'de Ankara'dan İstanbul'a taşındı.

"1001 Gece Denemeleri" ve "Salah Bey Tarihi"ne imza attı

Roman, şiir, deneme gibi farklı türlerde yapıtlar kaleme alan Salah Birsel, Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri oldu ve deneme, günlük gibi türlerin gelişmesine büyük katkı sağladı.

Yazar Birsel, asıl ününü 1970'ten sonra yayınladığı "1001 Gece Denemeleri" ve "Salah Bey Tarihi" olarak adlandırdığı dizi kitapları ve günlükleriyle elde etti. Günlük konuşma dilinde pek az bilinen sözcük ve deyimlerden başka, kendi yarattığı ilginç deyişleri sıkça kullandığı ve anlatımına egemen kıldığı alaycı tavrıyla denemelerinde özgün bir üslup oluşturdu.

Şiir ve denemelerinin yanı sıra çevirileri de bulunan Birsel, daha çok aklın ve zekanın egemenliğini ön planda tutan, şairanelikten uzak, yergi şiirlerine ağırlık verdi.

Türk şiirinde özgün bir yer edinen Birsel, 10 Mart 1999'da İstanbul'da 80 yaşındayken vefat etti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Yazar Bengü Vahapoğlu, Birsel hakkında Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü'nde şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Birsel'in belirlediği şiir ilkelerinin temelinde, şiir bir bütündür. Konusu, sözcük dağarcığı, biçimi ayrı ayrı değerlendirilemez. Şiirin güzel olması da belli bir bütünlük duygusuna ulaşmasına bağlıdır. Bu da coşkuyla, hevesle ya da duygularla değil ancak zekayla sağlanabilir. Dolayısıyla Birsel'e göre şiir, bir zeka işidir. Ozanlar coşkuyu duyularıyla değil, uslarıyla kavramak istemeyi yeğlerler. Bu yüzden de şiir yazmak, bir matematik problemi çözmekle eşdeğer zorluktadır. Birsel, bir şiirin dışında kalan sözcükleri, o şiire giren sözcüklerden daha fazla önemser. 'Bir şiirin güzelliği kendi dışında bıraktığı sözcüklerin sayısıyla doğru orantılıdır.' der. Aynı şekilde, bir dizenin güzelliği ya da sağlamlığı da ancak kendisinden önceki ve sonraki dizelerle belli olabilir."

Salah Birsel, "Keçi Çobanı, Kuzu Çobanı" denemesi ile 1970'te TRT Deneme Sanat Ödülü, "Şiir ve Cinayet" kitabıyla 1976'da TDK Deneme Ödülü, "Yaşlılık Günlüğü" ile 1986'da Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü, "Varduman" adlı şiir kitabıyla ise 1994'te Necatigil Şiir Ödülü'nü aldı.

Usta edebiyatçının kaleme aldığı eserler şöyle:

Şiir kitapları

Dünya İşleri (1947), Hacivat'ın karısı (1955), Ases (1960), Kikirikname (1961), Haydar Haydar (1972), Köçekçeler (1981), Bütün Şiirleri (1986), Varduman (1993), Yalelli (1994), İnce Donanma (1995), Rumba da Rumba (1995), Yaşama Sevinci (1995), Çarleston (1995), Baş ve Ayak (1997), Sevdim Seni Ey İnsan (1997)

Deneme, eleştiri ve günlükleri

Şiirin İlkeleri (1952), Günlük (1955), Sev Beni Sev (1957), Kendimle Konuşmalar (1969), Şiir ve Cinayet (1975), Kahveler Kitabı (1975), Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu (1976), Kuşları Örtünmek (1976), Kurutulmuş Felsefe Bahçesi (1979), Boğaziçi Şıngır Mıngır (1980), Halley Kimi Kurtarır (1981), Paf ve Puf (1981), Hacivat Günlüğü (1982), Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi (1982), Amerikalı Tolstoy (1983), İstanbul-Paris (1983), Bir Zavallı Sarı At (1985), Yapıştırma Bıyık (1985), Şişedeki Zenci (1986), Asansör (1987), Kediler (1988), Aynalar Günlüğü (1988), Seyirci Sahneye Çıkıyor (1989), Bay Sessizlik (1990), Nezleli Karga (1991), Yaşlılık Günlüğü (1992), Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde (1993), Gece Mavisi (1994), Papağanname (1995), Yanlış Parmak (1996)

Romanı

Dört Köşeli İnsan (1961)

İncelemeleri

Fransız Resminde İzlenimcilik (1967), Goethe (1972)

Salah Birsel, İstanbul, Beyoğlu, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk edebiyatının üretken yazarı: Salah Birsel - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu         
16:02
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:56:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk edebiyatının üretken yazarı: Salah Birsel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei