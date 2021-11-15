Türk iş insanlarından Azerbaycan'a iş birliği çıkartması25. IBF Uluslararası İş Forumu, Bakü'de çalışmalarına başladı - Son Dakika

- Türk iş insanlarından Azerbaycan'a iş birliği çıkartması

25. IBF Uluslararası İş Forumu, Bakü'de çalışmalarına başladı

BAKÜ - 25. Uluslararası İş Forumu (IBF-International Business Forum) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki çalışmalarına başlarken, "Azerbaycan, Asya'nın incisi" sloganıyla düzenlenen forum kapsamında Türkiye'den ve dünyadan 500'den fazla iş insanı ve yatırımcı Azerbaycan'da bir araya geldi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığına bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumda Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği destekçi olarak yer alıyor. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan forumun açılış törenine, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati başta olmak üzere üye ülkelerden hükümet yetkilileri, iş insanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve ticaret odaları temsilcileri de katılım sağlıyor. Panel tartışmaları, ülkelerin sunumları, ikili toplantılar, fuar gibi etkinlerin yapılacağı olan forum, 30'a yakın ülkeden gelen iş insanlarını buluşturuyor.

Azerbaycan-Türk kardeşliği ve Azerbaycan'daki elverişli iş ve yatırım ortamı hakkında filmlerin gösterildiği törende konuşan Cabbarov, Karabağ'ın restorasyon planı çerçevesinde yeni iş ve yatırım imkanlarının planlandığını belirterek, "Ağdam ilinde Sanayi Parkı, Araz Vadisi Ekonomik Bölgesi Endüstri Parkının oluşturulmasına ilişkin kararlar verildi. Bu bölgede önemli projelerin oluşturulmasına katkılar sağlayacaktır. Azerbaycan'ın tüm sanayi bölgelerine 6,7 milyar manat tahsis edildi, 6,3 milyar manat yatırım zaten yapılmıştı. Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi hariç, bu yılın ilk 9 ayında özel sektör yatırımları yüzde 11 reel artış kaydetti. Önümüzdeki 5 yılı kapsayan ve Cumhurbaşkanı tarafından bu yılın başlarında onaylanan kalkınma öncelikleriyle uyumlu olan stratejik kalkınma planı onay aşamasındadır ve ülkenin kalkınma beklentilerini içermektedir" ifadelerini kullandı.

Petrol dışı ihracat 2'ye katlandı

Azerbaycan'ın sanayi bölgelerinden petrol dışı ihracatının 2'ye katlandığını ifade eden Cabbarov,"2017 yılında ülkede petrol dışı sanayi üretiminde sanayi bölgelerinin payı yüzde 3,2 iken şimdi yüzde 14,2 oldu. Bu yılın ilk 9 ayında sanayi bölgelerinden ihraç edilen petrol dışı ürünlerin değeri, geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat daha fazla. Sanayi bölgelerinde üretilen ürünlerin petrol dışı ihracattaki payı yüzde 18'dir. Bu veriler, Azerbaycan ekonomisinin istikrarlı ve artan bir hızla geliştiğini gösterirken, yabancı ve yerli yatırımcıların Azerbaycan'da faaliyete başlaması ve işlerini büyütmeleri için iyi bir ortam oluşturuyor" dedi.

Azerbaycan'ın yatırım potansiyeline değinen Nebati, "Azerbaycan'ın ekonomik potansiyeli, makroekonomik görüntüsü hem de Bağımsız Devletler pazarında 320 milyon kişiye erişim imkanı sağlaması, yılda 3 milyon turisti ağırlaması ve 10 milyon turisti ağırlayabilecek potansiyele sahip olması, Karabağ'ın yeniden inşasının sunduğu fırsatlar, vize kolaylığı, vize muafiyeti gibi kolaylaştırıcı uygulamalar ile yatırımcılar için keşfedilmeyi bekleyen büyük bir yatırım ortamı sunuyor. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası sürecinde altyapı ve üst yapı konusunda da büyük bir talep var" diye konuştu.

"Azerbaycan ile ticaretin hacmini 15 milyar dolara çıkarmamız lazım"

Eylül ayı itibariyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3 milyar doları bulduğunu vurgulayan Nebati, "Bu Azerbaycan için de, bizim içinde yeterli değil, 15 milyar dolara çıkmamız lazım ve hedefimizi gerçekleştirmemiz lazım. Bu anlamda bugünkü toplantı çok önemli. Gerek Azerbaycanlı, gerek ise Türk kardeşlerimizin önerileri bizim için yol gösterici olacak. Atacağımız her adım, Azerbaycan ve Türkiye için olmalı. Türkiye, Azerbaycan için İtalya'dan sonra ihraç yapılan ticaret hacmine sahip olan diğer ülkedir. Azerbaycan'ın en fazla yatırım yaptığı ülke de Türkiye'dir" dedi.

Nahçıvan koridorun açılmasıyla beraber Türkiye ve Azerbaycan'ın karayolu ile bağlanacağına vurgu yapan Nebati," Karabağ zaferinin ardından ilgili bölgenin imarı Türkiye ile Azerbaycan iş birliğine bir başka potansiyel alanıdır. Türkiye bu konuda Azerbaycan'a desteğini sağlamaya sürdürecektir. Nitekim tüm Türk inşaat şirketleri işgalden kurtarılan bölgelere gidip çalışmalara başlamıştır. Tarım ve Orman bakanlığımızın Karabağ eylem planı uyarınca da, tarım ve hayvancılık sektöründe de gerekli destekte bulunulmaktadır" diye konuştu.

"İlerideki aylarda konuşulacak tek şey enflasyon olacak"

Dünyanın ilerideki aylarda konuşacağı tek şeyin enflasyon olacağını vurgulayan Nebati, "1973 OPEC krizinden sonra gelişmiş ülkeler durgunluğa sebep olan kararlar alıp ekonomilerini resesyona soktukları için, şu anda daha temkinli gidiyorlar ve genişletici politikalarına devam ediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, enflasyonla karşı karşıya olacağımız bir dönemdir. Ama biz Türkiye olarak enflasyonun bu etkilerine maruz kalmamak için doğalgazı 4'te 1 fiyatına halen satmaya devam ediyoruz, tarım sektöründe çiftçilerimize destekler veriyoruz ve önümüzdeki yılda destekleri artıracak tedbirler alıyoruz. Biz bir ve beraber hareket ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle bizi engelleyecek, yolumuza taş koyacak kimse çıkmaz. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız, 21. yüzyıl Türk yüzyılı, İslam medeniyetinin yüzyılı, 21. yüzyılın anahtarı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış olan zaferin yüzyıl olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, 30'a yakın ülkeden gelen iş insanlarına, Azerbaycan'ın ekonomi potansiyeli ve yatırım imkanları hakkında bilgiler verileceğini belirten Memmedov, "Bu kişilere gelecekte Azerbaycan'a yatırım yapmaları için teşvik ve yardımlar da bulunacağız. Karabağ hakkında çeşitli konularda paneller de düzenlenecek. Bu panellerde işgalden kurtarılan topraklarımızdaki yatırım imkanları ve ekonomik potansiyeller hakkında bilgiler vereceğiz" diye konuştu.

Açılış törenin sonunda, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iş birliği ve gelecekteki eylem planına ilişkin belgeler imzalandı.

17 Kasım'a kadar Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam edecek forumda, Karabağ'da gerçekleştirecek projelere yatırımcıların katılması teşvik edilecek.