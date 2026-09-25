Türk İş Kadınları Plaket Töreni\'nde ödüller sahiplerini buldu: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur\'a plaket

Türk İş Kadınları platformu tarafından, kurucu Ferhat Muğurtay öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türk İş Kadınları Plaket Töreni, 17 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Hilton Maslak Hotel'de gerçekleştirildi.

AV. BEDİA TEYMUR'A PLAKET

Türk İş Kadınları platformu tarafından, kurucu Ferhat Muğurtay öncülüğünde düzenlenen 6. Türk İş Kadınları Plaket Töreni, 17 Eylül 2026'da İstanbul Hilton Maslak Hotel'de yapıldı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, törende plaket verilen isimler arasında yer aldı.

İŞ VE SANAT DÜNYASI BİR ARADA

Teymur'un yanı sıra törende plaket alan isimler şöyle:

Monik İpekel

Türkan Şerbetçi

Esin Yağmurdereli

Zahide Yetiş

Kibariye

Nur Ertürk

Nermin Öztürk

Tuğba Özay

Pınar Bent

Bu isimlerin yanı sıra 100 girişimci iş kadını da plaketlerini aldı.

Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ile Burak Törün'ün üstlendiği geceye, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından çok sayıda kadın girişimci katıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının temsilcileri de gecede yer aldı.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN BAŞARILARI GÖRÜNÜR KILINDI

Organizasyon, kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılmayı ve iş dünyasında örnek olan çalışmaları kamuoyuyla buluşturmayı amaçlıyor. Törende farklı sektörlerde faaliyet gösteren başarılı iş kadınlarına plaketleri takdim edildi. Katılımcılar gece boyunca yeni iş bağlantıları kurma, sektör temsilcileriyle bir araya gelme ve iş birliklerini geliştirme fırsatı buldu.

MUĞURTAY: KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ ONURLANDIRIYORUZ

Programda konuşan Türk İş Kadınları İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay, kadın girişimciliğinin Türkiye ekonomisi açısından her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti. Muğurtay, şunları söyledi:

"Türk İş Kadınları Plaket Töreni'ni altı yıldır büyük bir gururla düzenliyoruz. Amacımız, üretim yapan, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine değer katan kadın girişimcilerimizin başarılarını görünür hale getirmek ve onları hak ettikleri şekilde onurlandırmaktır. Bu organizasyon, aynı zamanda yeni iş birliklerinin kurulduğu, markaların tanıtıldığı ve güçlü bir iş ağı oluşturan önemli bir platform haline geldi."

Muğurtay, platformun Turkiskadinlari.com aracılığıyla yıl boyunca kadın girişimcilere şu imkanları sunduğunu söyledi:

Dijital görünürlük

Kurumsal tanıtım

Sektörel iletişim

İş ağı oluşturma

Muğurtay, platformun her yıl daha fazla kadın girişimciye ulaştığını da ifade etti.

BAŞARI HİKAYELERİ PAYLAŞILDI

Organizasyonda farklı sektörlerden kadın girişimciler başarı hikayelerini paylaştı. Gecede, kadınların iş dünyasında üretime, istihdama ve ekonomiye sağladığı katkının önemine dikkat çekildi. İş dünyasının yanı sıra sanat, medya ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli de törende yer aldı.

7. TÖREN MAYIS 2027'DE

Türk İş Kadınları'nın açıklamasına göre 7. Türk İş Kadınları Plaket Töreni Mayıs 2027'de gerçekleştirilecek. 2027 organizasyonunun başvuru ve adaylık sürecine ilişkin ayrıntılar platformun internet sitesinde paylaşıldı.