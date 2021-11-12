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Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlandı Açıklaması - Son Dakika

Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlandı Açıklaması

12.11.2021 21:58
Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlandı Açıklaması

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde yayınlanan bildiriyle Türk Konseyi'nin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde yayınlanan bildiriyle Türk Konseyi'nin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlandı.

Bildiride, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildiği belirtildi.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başlatılan "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun, Türk Devletleri'nin ortak çıkarlarının bulunduğu muhtelif alanlarda geleceğe dönük iş birliğine rehberlik edecek stratejik bir belge olarak kabul edildiği belirtilen bildiride, belgenin uygulanması için "2022-2026 Türk Devletleri Teşkilatı Stratejik Yol Haritası" hazırlanması talimatı verildiği ifade edildi.

Türkmenistan, gözlemci ülke olarak Türk Devletleri Teşkilatına katıldı

Bildiride, Türkmenistan'ın gözlemci ülke olarak Türk Devletleri Teşkilatına katıldığı, bu durumun Türk Devletleri ve halkları arasındaki dayanışma ve iş birliğini geliştirileceği vurgulandı.

Bildiride, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası'na tahsis edilen yeni tarihi bina için Türkiye takdir edildi.

Azerbaycan'ın "44 günlük Vatan Muharebesi"ndeki zaferinden ötürü tebrik edildiği bildiride, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi desteklendi.

Bildiride, Kıbrıs sorununda Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı, sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme varılması gerektiği vurgulanırken, temel ve eşit hakları güvence altına alma arzusunu taşıyan Kıbrıs Türk halkıyla olan dayanışma ifade edildi.

Kırgız-Tacik sınırındaki duruma barışçıl bir çözüm bulmak için Kırgızistan'ın çabalarının desteklendiği bildiride, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki diyaloğun memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, karşılıklı güveni güçlendirmek ve gelecekte çatışmalardan kaçınmak için iki tarafın gerekli adımları atması istendi.

Bildiride, terör, aşırıcılık, bölücülük, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve nefret söyleminin her türüne karşı mücadelede iş birliğini geliştirmeye ve bu alanlarda uluslararası alandaki çabalarda eşgüdüm sağlanmasına karar verildiği belirtildi.

Ekonomik iş birliği

Bildiride, karşılıklı ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak için gerekli önlemler alınarak üye devletler arasında elverişli koşullar yaratma amacına bağlı kalındığı ve alınan kararların takibi için ilgili makamlara talimat verildiği kaydedildi.

Üye ve gözlemci devletler arasındaki ticareti, ihracat potansiyelini ve yatırımları artırmak amacıyla Türk Ticaret Evlerinin (TTE) kurulması için çalışma başlatıldığı belirtilen bildiride, "Çeşitli Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Hakkında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üye Ülkeleri Arasında Mutabakat Zaptı"nın uygulanmasının önemi vurgulandı.

Bildiride, Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru boyunca taşımacılık işlerini kolaylaştırmak için önemli bir adım olan "Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nı nihai hale getirme talimatı verildiği belirtildi.

Türkiye'de ve bölgede meydana gelen orman yangınları ve sel gibi çevresel felaketlerden derin üzüntü ve endişe duyulduğu ifade edilen bildiride, Türkiye'nin teklifi üzerine doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve iyileşmeye katkıda bulunmak amacıyla ortak arama, kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları yapmak için "Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması" adı altında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde afet müdahale birimi kurulması hususunda çalışmalara başlanması talimatı verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına tebrik

Bildiride, 10 Nisan'da Bakü'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Bilgi ve Medyadan Sorumlu Bakanlar Üçüncü Toplantısı'nda alınan sosyal farkındalığı artırmak için medya ve bilgi iş birliğinin güçlendirilmesi kararının desteklendiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, 22-24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Medya Forumu'nun başarılı organizasyonundan ötürü tebrik edildiği bildiride, medya platformlarında ve ulusal TV kanalları ile haber ajansları arasındaki iş birliğinin artırılmasının teşvik edildiği kaydedildi.

Bildiride, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Macaristan tarafından Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde Afrika ülkelerine yapılan aşı bağışının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

121 maddenin yer aldığı bildiri Kazakça, Kırgızca, Türkçe, Özbekçe ve Azerbaycan dillerinde imzalandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlandı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlandı Açıklaması - Son Dakika
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