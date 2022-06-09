"Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni" AKM'de başladı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 14'üncüsü düzenlenen "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" başladı.

? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen açılışa Türkiye'den ve Türk cumhuriyetlerinden çok sayıda şair ve yazar katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, şiirin düşüncenin duygusal bir ifade biçimi olduğunu belirterek, şiirin yaşanılan hayatı duygusal formda aktarmanın anahtarı olduğunu söyledi.

TYB'nin, sözün gücünü yükseltmek ve hayatı kelimelerin ruhuyla güzelleştirmek adına çalışmalar yaptığını ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

"Şiir, yarınlarımıza ışık olmaya devam edecektir. Bu ışık aynı zamanda yaşadığımız coğrafyanın bizlere en ulvi armağanlarından birisidir. Işığı ezelden ebede yüce olan Türk dünyası, farklı lehçelerde zengin eser birikimini insanlığa adamaktan daima gurur duymuştur. Sahip olduğumuz ortak dil ve edebiyatın asırları aşkın sözü bizlerden sonraki nesillere de ilham olmaya devam edecektir. Bizler biliyoruz ki yaşadığımız topraklarda şiir hala varlığını sürdürüyorsa tutturduğumuz kafiye dostluğun, barışın, kardeşliğin ve sevginin evrensel sesi olduğu içindir."

"Şairi bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul"

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da kültürel alandaki faaliyetlerin uzun soluklu olmasının önemine işaret ederek, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni'ni yaparken sürekliliği esas aldıklarını vurguladı.

Doğan, ilkini Bursa'da gerçekleştirdikleri şiir şöleninin Konya, Edirne, Almatı, Aşkabat, Girne, Bakü, Üsküp, Bişkek ve Kazan gibi çok sayıda şehirde düzenlendiğini belirterek, "İstanbul'a gelmeden önce 12 ülke dolaştık, güç biriktirdik. İstanbul'un taşının, toprağının, havasının, suyunun şiir olduğundan şüphe yok. Şairi bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul. İstanbul için yazılan şiirler, ciltler dolusudur. İstanbul'da yazılanlardan ondan katbekat fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

Şiirin güzellikle eş anlamlı olduğunu belirten Doğan, İstanbul'un şiir gibi oluşunu Fatih Sultan Mehmet'in şair olmasıyla izah edilebileceğini dile getirdi.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, İstanbul'un şiir ve edebiyat için çok önemli bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul, gerçekten Türkçesiyle her zaman dillerde olmuştur. İstanbul'un dilini hep dillendiren şairlerimiz olmuştur. Edebiyatçılar, dilini en iyi şiir ile ifade ediyorlar. Türkçemiz şiir tadında hala gür bir şekilde akmakta ve dünyanın pek çok yerinde eser verilmektedir." şeklinde konuştu.

Arıcan, bu yılki etkinliğin 60. vefat yıl dönümü sebebiyle Ahmet Hamdi Tanpınar'a ithaf edildiğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği telgraf da okundu.

Etkinlik hakkında

Şairlerin ve şiir severlerin buluşacağı "Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni"nde konferanslar ve konserlerin yanı sıra şiir atölyeleri de gerçekleştirilecek.

Yurt içinden ve dışından 70'e yakın şairin bir araya geleceği etkinlik, 3 gün sürecek. Şölen boyunca Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa, Yunus Emre, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu ve Sezai Karakoç şiir fasılları düzenlenecek.

Ayrıca etkinliğin ikinci gününde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde "İstanbul'un Şiiri, Şiirin İstanbul'u", "Edebiyat Dergileri ve Şiir" ile "Şiir ve Dijital Mecra" isimli şiir atölyeleri gerçekleştirilecek.

Şölenin son gününde de AKM'de Bahtiyar Vahapzade, Ziya Paşa ve Sezai Karakoç adına verilecek büyük ödüller sahiplerine takdim edilecek.