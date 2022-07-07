Türkiye'deki 7 lise Balkan ülkelerinden öğrenci kabul edecek - Son Dakika
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Türkiye'deki 7 lise Balkan ülkelerinden öğrenci kabul edecek

07.07.2022 14:51
Türkiye'deki 7 lise Balkan ülkelerinden öğrenci kabul edecek

Balkan ülkelerinde ilkokul eğitimini tamamlayan öğrencilere, eğitimlerine Türkiye'nin 6 şehrindeki 7 farklı lisede devam etme şansı sunulacak.

Balkan ülkelerinde ilkokul eğitimini tamamlayan öğrencilere, eğitimlerine Türkiye'nin 6 şehrindeki 7 farklı lisede devam etme şansı sunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan protokol kapsamında, Balkan ülkelerinde ilkokul eğitimini tamamlamış öğrencilere Türkiye'deki 7 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı ve burslu eğitim şansı sunulacak.

Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, 2022-23 eğitim ve öğretim yılı Uluslararası Eğitim Programı kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine öğrenci alım programı hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Akçeşme, söz konusu 7 lisenin, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu'da olduğunu ve protokol kapsamında eğitim alacak öğrencilere ücretsiz barınak ve burs desteği sağlanacağını kaydetti.

Öğrencilerin Türkiye'de bulundukları süre boyunca sağlık sigortalarının da olacağını vurgulayan Akçeşme, akademik kurslara da ücretsiz katılma şansına sahip olacaklarını belirtti.

Akçeşme, duyuru ve başvuruların 20 Temmuz'a kadar devam edeceğini, yazılı sınavın 27 Temmuz'da, sözlü mülakat sınavının ise 28-29 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.

Sınav sonuçlarının 1 Ağustos'ta açıklanacağı, 1-5 Ağustos'ta belgelerin temini ve tesliminin isteneceği, 12-18 Eylül'de ise Türkiye'ye gidiş ve okullara yerleşimin olacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'deki 7 lise Balkan ülkelerinden öğrenci kabul edecek - Son Dakika

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