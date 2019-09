Türkiye'den Diyarbakır'daki annelere destek

Gümüşhane'deki STK'lardan evlat nöbeti tutan annelere destek

STK'ların kadın temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı:

"Kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek oldu.

Fatih parkında toplanan kadınlara Belediye Başkanı Ercan Çimen eşi Gülsen Çimen'le birlikte eşlik ederken, hemen bitişikteki alanda oturan erkekler yapılan anonsla basın açıklamasına katılarak kadınlara destek oldu.

"Bu direniş teröre en büyük darbeyi vuracak"

Grup adına açıklama yapan TÜGVA temsilcilerinden Seda Altuntaş, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattıkları direnişe destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını belirterek, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini yazacağını kaydeden Altuntaş, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

"Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz"

Evlat nöbetinin 23.gününde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu vurgulayan Altuntaş, "Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz "diye konuştu.

"Hacire anne terörle mücadeleye bir mihenk taşı ekledi"

Terörle mücadelede bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre "yeter" diyen Hacire annenin eklediğini dile getiren Altuntaş, "Yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk"

Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını ifade eden Altuntaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bir ve beraber olduğumuzu göstermek, "yeter artık" feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Gümüşhane'deki kadın sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşun yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekirdağlı annelerde onlar için ayakta

TEKİRDAĞ - Kaçırılan çocuklar için tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Tekirdağ'da bir grup kadın, kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek amacıyla buluştu.

Tekirdağ'da bir grup kadın, kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek amacıyla Süleymanpaşa'da bulunan bir meydanda buluştu.

Grup adına açıklamada bulunan Sağlık-Sen Tekirdağ Kadınlar Komisyonu Başkanı Yasemin Keskin, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak herkesin boynunun borcu. Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz" dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar ellerindeki pankartlarla birlikte sessiz bir şekilde dağıldı.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mersinli kadınlardan Diyarbakırlı kadınlara destek

MERSİN - Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.

Bugün öğle saatlerinde Ulu Cami önünde bir araya gelen kadınlar, Diyarbakırlı annelere destek verdi. Burada kadınlar adına açıklama yapan Nebahat Gündüz, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna gönülden inandıklarını söyledi. Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını vurgulayan Gündüz, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşayan evlat nöbetlerinde tarihi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz" diye konuştu.

Bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve anneye umut olduğunu belirten Gündüz, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz yeter artık feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdanı borcudur" şeklinde konuştu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Batman'dan Diyarbakırlı annelere destek

BATMAN - Çocuklarının PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere Batman'da Sivil Toplum Kuruluşu tarafından destek açıklaması yapıldı.

Atatürk Parkında yapılan basın açıklamasına aralarında ASKON, Eğitim-Bir Sen, KAMER, şehit ve gazi yakınları derneğinin de bulunduğu açıklamayı okuyan şehit yakını Nadire Tufan "Bizler bugün burada STK kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yılardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Batman'da kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız" diye konuştu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konya'dan Diyarbakır annelerine destek

KONYA - Diyarbakır'da çocuklarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan annelere destek olmak isteyen Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri önderliğinde destek açıklaması yapıldı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin evlatları için tuttuğu nöbete Konya'dan da destek geldi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Mahmut Sami Ramazanoğlu Yardımlaşma Derneği Kadın Kolu Başkanı Ayşe Sıddıka Kulu, yaptığı açıklamada sivil toplum kuruluşları tarafından annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.

Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını belirten Ayşe Sıddıka Kulu, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlikte beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" dedi.

Bu duruş ve cesaretin terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu ifade eden Kulu, 3 Eylül'den bu yana 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlığın, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur!' diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünü kaydetti. Kadınların, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceğini ifade eden Kulu, "Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimiz vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bizler de bugün Konya'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz" diye konuştu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yalova'dan Diyarbakır annelerine tam destek

Yalovalı kadınlar meydanlara indi

YALOVA - Yalova'da STK'lara üyesi kadınlar, Diyarbakır HDP teşkilatı önünde dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere destek için meydanlara indi. Diyarbakır annelerine, "Yanınızdayız" mesajı gönderen Yalovalı anneler, "Anaların bu kararlılığı her türlü provokasyona rağmen milletimizin kardeşçe yaşama iradesinin ispatıdır" dediler.

Dağa kaçırılan çocuklarının geri verilmesi için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek için 81 ilde eş zamanlı eylemler gerçekleştirildi. Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli STK'lara üye Yalovalı kadınlar, buradan Diyarbakır'a destek mesajı gönderdi. Konuyla ilgili açıklamayı ise emekli öğretmen Güler Çandır okudu. Açıklamada, "Yaklaşık yarım asırdır ülkemiz bir terör belasının içine düşürülmüştük. Bu süreçte en büyük zararı hiç kuşkusuz ki bölge halkımız görmüştür. Ülkemizin ilerlemesini istemeyen şer odakları elimiz kolumuzu bağlamak, bizi bize kırdırmak maksadıyla terör örgütünü masa olarak kullanmakta, devletimizi aşağı çekmeye, güçsüz düşürmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar bu girişimlerin her defasında Türk milletinin çelikleşmiş iradesi karşısında diz çökenler bugün Diyarbakır'da HDP binası önünde toplanan anneler karşısında tamamen hezimete uğramışlardır. Devletimizin bugüne kadar teröre karşı yürüttüğü mücadele oturma eylemi yapan anaların cesaret kazanmalarını sağlamıştır. HDP önünde oturan anaların çığlığı aslında bölge halkımızın teröre karşı öfkesinin ve nefretinin çığlığıdır. Türk milleti büyük bir millettir. Büyüklüğümüzü vakur duruşumuzla, olaylara gerçekçi yaklaşımımızla gösterdik. Oturma eylemi yapan analar terörün kökünü kazımak için atılabilecek en büyük adımı vatandaş, asker, polis bir araya gelerek, devletle bütünleşerek atmıştır. Terörü alet olarak kullanan dış güçlerin oyununa gelmememiz gerekmektedir. Onların istediği, ülkemizi bir batağın içine çekmektir. Terörizmin yok edilebilmesi için alınacak ekonomik ve sosyal tedbirlerin sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Konfederasyonumuz bu yönde devletimizin atacağı her türlü adıma gücünün yettiği kadar destek vermeye hazırdır. Teröre karşı millet olarak göstereceğimiz tepki son derece önemlidir. Analarımızın bu eylemi Türk'ü ile Kürdü ile Laz'ı ile bu milletin birlik ve beraberlik içinde teröre karşı dimdik durduğunu dost düşman herkese göstermiştir. Bugün Diyarbakır'da gördüğümüz birliktelik ülkemizin tarihine bir dönüm noktası olarak geçecek güzelliktedir. Anaların bu kararlılığı her türlü provokasyona rağmen milletimizin kardeşçe yaşama iradesinin ispatıdır. Biz de Diyarbakır'da terör örgütüne direnen anaların yanındayız. Terör örgütü ve onun açık, dolaylı destekçisi olan diş ve iç odakları bilmelidir ki, ülkemizi bölmeye kimsenin gücü etmeyecektir" denildi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ordulu kadınlardan Diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek

Ordu'da bir araya gelen kadın sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Diyarbakır'da devam eden eylemin 23'üncü gününde ailelere destek oldu

ORDU - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23'üncü devam ederken, Ordu'daki kadın STK'lardan ailelere destek geldi.

Diyarbakır'da 3 Eylül tarihinde başlayan HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor. Sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri de eylemin 23'üncü gününde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak toplanarak, ailelere destek oldu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde tahıl pazarı mevkinde toplanan kadın STK temsilcisi yaklaşık kadın, çocuklarını da alarak ellerindeki Türk bayrakları ile ailelerin sürdürdüğü mücadelenin yanında olduklarını belirttiler.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Arzu Şener, devam eden eylemin, teröre büyük darbe vuracak iradeyi ortaya koyacağına inandıklarını belirtti. Her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarına değinen Şener, "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.

Terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin yanında olduklarını da ifade eden Arzu Şener, 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen eylemin, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğüne dikkat çekerek, "Kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STK'lardan Diyarbakırlı annelere destek

ZONGULDAK - Zonguldak'taki Sivil Toplum Kuruluşları Diyarbakırlı annelere destek için Madenci Anıtı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Zonguldak'ta bulunan KADEM, Ensar vakfı Hanım komisyonu, Ak Parti Kadın Kolları Teşkilatı, Semerkant, Memur-sen hanım komisyonu, Hak iş hanım komisyonu ve Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Derneği madenci anıtında toplandı. 81 ilde ortak düzlenen basın açıklamasında alanda toplanan grup Diyarbakırlı annelere destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Hak-İş Sendikası iş yeri temsilcisi Hasret Yatur, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz "yeter artık" feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Zonguldak da ki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niğdeli annelerden Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek

Vatan Partisi HDP'nin kapatılması için imza topluyor

NİĞDE - Niğde'de, Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına açıklamayı okuyan Emine Atıcı, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişi, saygıyla yazacağını söyledi.

Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağına dikkati çeken Atıcı, şunları söyledi: "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne birle razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel ulusal ve uluslararası kamu oyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz göz yaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği, tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecek"

Öte yandan Vatan Partisi Niğde İl temsilciliği HDP'nin kapatılması için imza topladı.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muş'tan Diyarbakır'daki annelere destek

MUŞ - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek 23 gündür eylem yapan annelere bir destek de Muşlu sivil toplum kuruluşu temsilcisi annelerden geldi.

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve Muş'ta da Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına; İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Eğitim-Bir-Sen, TÜGVA, Hayalim Mesleki ve El Sanatları Derneği ve İHH gibi STK temsilcileri ile anneler katıldı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan ev kadını Tuğçe Ela Kaplan, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını kaydeden Kaplan, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

Bu duruşun ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu kaydeden Kaplan, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur" ifadelerini kullandı.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siirtli kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

SİİRT - Siirt'te toplanan bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek açıklamasında bulundu.

Çeşitli STK temsilci ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi Kadın komisyon Başkanı Eda Atılgan, "Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacak. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'Yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur" diye konuştu.

13 Ağustos 2015 yılında, kardeşinin askere giderken Lice yolunda kaçırıldığını belirten Merve Sungur, "Bitmeyen acıyı en yakından yaşayanlardan biri biz ve ailem, annem, babam, kardeşlerim bundan dolayı annem çok hasta geçen Diyarbakır'a gittik. O günden beri annem hasta yatıyor. Buraya da gelemedi. Annemin yerine ben geldim. Bu acının bitmesi için destek bekliyoruz. Tüm annelerimiz şuan burada Siirt olarak destek vermekte hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Fatma Erdemci adlı anne ise, "Bir anne olarak buradayım. 4 çocuk annesi olarak buradayım. Anne olmanın evlat sahibi olmanın evlat büyütmenin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenen bir anne olarak buradayım" şeklinde konuştu.