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Türkiye Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Türkiye Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu

05.12.2021 17:21

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, her yıl 2,5 milyon gönüllünün Kızılay'a kan bağışı yaptığını belirterek, "Biz, bu 2,5 milyon ünite kanı 3'e ayırıyoruz, 7,5 milyon kan bileşeni olarak Türkiye'de 1.500 hastaneye gönderiyoruz.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, her yıl 2,5 milyon gönüllünün Kızılay'a kan bağışı yaptığını belirterek, "Biz, bu 2,5 milyon ünite kanı 3'e ayırıyoruz, 7,5 milyon kan bileşeni olarak Türkiye'de 1.500 hastaneye gönderiyoruz. Her yıl yaklaşık 6 milyon insan bu kanlarla hayata tutunuyor." dedi.

Türk Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gelen şube, gençlik, kadın ve engelsiz teşkilatındaki gönüllülerin katılımıyla Türkiye Gönüllülük Ödülleri törenini Haliç Kongre Merkezi'nde düzenledi.

Kınık, Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladığı Kızılay gönüllülerine, "Gönül bir mekandır ama kalpten geniştir, gönül bir duygudur ama aşktan özgedir, gönül bir eylemdir ama yardımlaşmadan daha büyüktür. Gönül biziz, biz gönüllüleriz. Gönüller, gönüllerle buluşuyor ve o gönüller bir dağ oluyor: Gönül Dağı. Sizler o dağa sığınanlara yardım edenlersiniz." şeklinde seslendi.

Gönüllülerin ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü olduğunu dile getiren Kınık, "Her yıl 2,5 milyon gönüllümüz Kızılay'ın kan bağış noktalarında hiç tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak için bağış yapıyor. Biz, bu 2,5 milyon ünite kanı 3'e ayırıyoruz, 7,5 milyon kan bileşeni olarak Türkiye'de 1.500 hastaneye gönderiyoruz. Her yıl yaklaşık 6 milyon insan bu kanlarla hayata tutunuyor." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı ise 9 il ve 30 şubede Kızılay engelsiz teşkilatı bulunduğuna değinerek, "Engelli bir arkadaşımızın yardım faaliyeti yapması toplumda ne kadar büyük bir iyilik duygusu uyandıracak ne kadar büyük bir örnek olacak, gönüllülük coşkusunu ne kadar artıracak." diye konuştu.

Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da 138 ayrı Kızılay kadın teşkilatı bulunduğunu belirterek, "13 bin gönüllüsüyle her gün binlerce kapıyı çalıyor, her gün binlerce kişiye yardım elini uzatmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ödül alanlar

Kızılay'ın Gönüllü Yönetim Sistemi "gonulluol.org" 4 Aralık 2020'de kullanıma açıldı. Bu kapsamda afet ve acil durum, çevre, kan bağışı ve gençlik gibi alanlarda 11 binin üzerinde gönüllü görevi açıldı.

Sistem üzerindeki kayıtlı 180 bin gönüllüsüyle 2020-2021'de yaşanan deprem, sel, orman yangını ve pandemi gibi tüm afetlerde destek veren Kızılay, kendi gönüllüleri ile Türkiye genelinden belirlediği, içerisinde birçok kurum, kuruluş ve vatandaşın yer aldığı 20 adaya ödüllerini verdi.

Ödül verilen kurum ve kuruluşlar arasında "kan ligi" birincisi Galatasaray, afetlerde Kızılay'ın faaliyetlerine gönüllü olarak destek olan televizyon programı Masterchef, gönüllülük çalışmalarını akademik alanlarda destekleyen İstanbul Üniversitesi ve insani yardım ile gönüllülük konularında destek veren Halkbank yer aldı.

Sosyal medyada Kızılay görünürlüğüne katkı sağlayan Burak Özdemir (CZN Burak), 10 gün boyunca Bozkurt selinde görev alan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yusuf Rençber, Sivas'ın Akıncılar ilçesi Elibüyük köyünde 15 yılda 22 bin fidan dikmeyi başaran 71 yaşındaki Selim Petek, İzmir depreminde evleri yıkılmasına rağmen "Anı Çadırı" çalışmalarına gönüllü olarak katılan Emrah Apartmanı sakinleri Öykü ve Umut Afacan, Darülaceze'de 15 yıldır yaşlı ve hasta kadınların saç kesim ve kişisel bakımlarını yapan 60 yaşındaki Sevim Zenge, kanseri 3 kez yendikten sonra lösemi hastası Bera ve Mihrimah'a gönüllü anne olan Çiçek Akçay, Bozkurt selinde kurduğu ip sistemiyle 30 Kuran kursu öğrencisini kurtaran emekli Astsubay Turhan Tekin ödüle layık görüldü.

Kızılay ailesi içerisinde gönüllülük çalışmalarıyla Van/ Muradiye Temsilciliği, Kızılay Nevşehir Şubesi ve Genç Kızılay Teşkilatı, Diyarbakır Kızılay Kadın Teşkilatı, Kızılay Çukurova Şubesi, Kızılay Urla Temsilciliği ve Kızılay Erzincan Şubesi ödüllendirildi.

En çok kızılay görevine katılan Genç Kızılay gönüllüsü Serkan Aktaş, en çok göreve katılan Kızılay kadın gönüllüsü Zülalnur Baykal oldu.

Türkiye Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu

Kan Bağışı, Kızılay, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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