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Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.


Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.


Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.


Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.


Beraberlik yetiyor


A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.


Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.


Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.


Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.


A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında berabere kalsa bile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak. Milliler gruptan çıkmayı garantilemesi halinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile mücadele edecek. Milliler, İzlanda ile beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.


Ay-yıldızlıların liderlikteki rakibi Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.


5. Avrupa Şampiyonası yükleniyor


A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkması halinde tarihinde 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonada boy göstermişti.


Aday kadro


A Milli Takım'ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)


Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04),


Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)


Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)


Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

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A Milli Futbol Takımı, Türkiye, İzlanda, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:43 
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