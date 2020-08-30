Sakarya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası sona erdi.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon sonrası AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, müsabakalara 587 kulübün katılım gösterdiğini söyledi.

Pandemi sürecinde hijyen kurallarına uyarak ve bütün tedbirleri alarak organizasyonu tamamladıklarını belirten Delihasan, şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra işitme engellilerin şampiyonasını yaparak turnuvayı tamamlamış olduk. Turnuvanın bizim açımızdan en büyük önemi ve özelliği Malazgirt Zaferi haftası ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi oldu. Bu etkinlikler adı altında da bu organizasyonu yapmış olduk. Bu şampiyonayı yaparak hem zafer haftasını icra ettik hem de kulüplerimizin aktivasyonunu artırabilmek için bir motivasyon kaynağı oluşturmuş olduk."

Turnuvada üç şampiyonluk elde eden Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü, genel klasmanda ilk sırada yer aldı.

Yeni tip koronvirüs (Kovid-19) normalleşme döneminin ardından ger ikinci karate müsabakası olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında düzenlendi.

Dört gün süren müsabakalarda 50 ilden 711 kadın, 1033 erkek sporcu mücadele etti.

"Minik", "Yıldız", "Ümit", "Genç", "21 yaş altı" ve "Büyükler" kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen şampiyonada Uşak Karate Özlem Spor Kulübü kazandığı iki altın madalya ile genel klasman ikinciliğini elde ederken, bir altın, bir gümüş ve dört bronz madalyayla en fazla podyum gören ekip olan Gaziosmanpaşa Belediyespor da üçüncü basamakta organizasyonu noktaladı.

Şampiyonanın son gününde, "Büyük erkekler" ve "Bayanlar takım kata" dalında dereceye girenler de belli oldu.

Kadınlarda Sofuoğlu Karate Spor Kulübü'nü mağlup eden Gaziosmanpaşa Belediyespor ilk sırayı

alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenen Kağıthane Belediyespor da erkeklerde kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonada dereceye giren kulüpler şöyle:

Minik Bayanlar Takım Kata (Grup-1)

1- Adalin Spor Kulübü Derneği

2- 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü

3- Silivri Karate Spor Kulübü Derneği

3- Hatay Altın Vuruş Karate Spor Kulübü

Minik Bayanlar Takım Kata (Grup-2)

1- Yeşilbaş Spor Kulübü

2- Ankara Ego Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Kastamonu Şampiyonlar Spor Kulübü

Minik Erkekler Takım Kata (Grup-1)

1- Uşak Karate Özlem Spor Kulübü Derneği

2- Ankara Enerji Spor Kulübü

3- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

3- Ritmikada Dans, Müzik Gençlik Spor Kulübü

Minik Erkekler Takım Kata (Grup-2)

1- Uşak Karate Özlem Spor Kulübü Derneği

2- Kaynaşlı Spor Kulübü

3- Şahin Karate Do Spor Kulübü

3- Kayseri Yıldız Spor Kulübü

Yıldız Bayanlar Takım Kata

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Doğukan Karate İhtisas Spor Kulübü

3- Kaptan Karate Spor Kulübü

Yıldız Erkekler Takım Kata

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- Pars Karate Spor Kulübü

3- Yeşilbaş Spor Kulübü

3- Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Spor Kulübü

Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata

1- Denizli Karate İhtisas Spor

2- Ankara Ego Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Atamert Gençlik ve Spor Kulübü

Ümit-Genç Erkek Takım Kata

1- Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

2- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3- Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor Büyük Bayanlar Takım Kata

1- Gaziosmanpaşa Belediyespor

2- Sofuoğlu Karate Spor Kulübü

3- Başkent Çınar Spor Kulübü

3- İMHAD Gençlik ve Spor Kulübü

Büyük Erkekler Takım Kata

1- Kağıthane Belediyespor

2- İstanbul Büyükşehir Belediyespor

3- Gaziosmanpaşa Belediyespor

3- Ankara EGO Spor Kulübü