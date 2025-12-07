"Bu bölgede demokrasi işlemiyor": ABD'li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi - Son Dakika
"Bu bölgede demokrasi işlemiyor": ABD'li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi

07.12.2025 17:18  Güncelleme: 20:10
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu'ya yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Türkiye'nin Hamas–İsrail arasındaki ateşkeste kritik rol oynadığını söyleyen Barrack, Arap ülkelerine ise tartışma yaratacak bir yönetim önerisinde bulundu. "Bu bölgede en iyi işleyen model hayırsever bir monarşidir" ifadelerini kullanan Barrack, Batı'nın yıllardır dayattığı demokrasi anlayışının Orta Doğu'da karşılık bulmadığını savundu.

Barrack, Katar'ın başkenti Doha'daki 23. Doha Forum'da yaptığı konuşmada, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkeste Türkiye'nin kilit rol oynadığını belirterek, "Hamas ile diyaloğu sürdürmekle eleştirilen Türkiye devreye girmeseydi bugün bulunduğumuz noktaya gelemezdik." dedi.

Aynı süreçte Katar'ın da belirleyici olduğunu vurgulayan Barrack, Katar Emiri'nin ve Dışişleri Bakanı'nın Hamas ile yürütülen müzakerelerde kritik pay sahibi olduğunu söyledi.

"BATI BU BÖLGEDE HEP HATA YAPTI"

Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temel nedeninin Batı'nın uzun yıllardır bölgeye dayattığı politikalar olduğunu savunan Barrack, "Sykes-Picot'tan bugüne kadar Batı'nın bölgeye empoze ettiği neredeyse her karar bir hata oldu ve bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçmiş müdahaleleri incelediğini belirten Barrack, "Batı'nın geçmişteki hatalarını artık görmeye başladığını" ifade etti.

"GERÇEK DEMOKRASİ YOK, İŞLEYEN MODEL MONARŞİ"

Konuşmasında Orta Doğu'daki yönetim modellerine geniş yer veren Barrack'ın en çok dikkat çeken ifadesi şu oldu:

" Demokrasi, bu coğrafyada Batı'nın anladığı şekilde işlemiyor. İsrail kendisini demokrasi olarak tanımlayabilir ama gerçekte bu bölgede en iyi işleyen model hayırsever bir monarşidir."

Irak ve Libya gibi örneklerde parlamenter düzen çabalarının "felç haline" dönüştüğünü söyleyen Barrack, Batı'nın rejim dayatma politikasının bölgelere zarar verdiğini savundu.

"SURİYE KENDİ DÜZENİNİ KURMALI"

Suriye konusunda yeni bir yaklaşım gerektiğini belirten Barrack, ABD'nin bu kez müdahaleci olmayacağını ifade etti:

"Onlara kendi sistemlerini kendilerinin tanımlamasına izin vermeliyiz. '12 ayda demokrasi' dayatmak doğru değil."

Suriye'nin kampların yönetimi, toplulukların entegrasyonu, yabancı savaşçıların dağıtılması ve kimyasal silahlar konusunda "iyi işler çıkardığını" savunan Barrack, bölgenin "yeni bir fırsat dönemine" girdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yasemin Zehra Yasemin Zehra:
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
