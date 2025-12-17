Türkiye\'nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendisleri tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk piyade tipi Modern Makineli Tüfeği (MMT), kalifiye edilerek seri üretime hazır hale geldi.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ PİYADE TİPİ TÜFEĞİ YERLİ ÜRETİME HAZIR

MKE'den yapılan açıklamaya göre; MKE, Milli Piyade Tüfeği Projesi'nden edindiği tecrübe ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni silah sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, MKE mühendisleri tarafından tamamen yerli imkanlarla tasarlanıp geliştirilen Türkiye'nin ilk piyade tipi Modern Makineli Tüfeği, kalifiye edilerek seri üretime hazır hale geldi.

Altında MKE imzası bulunan MMT, toplamda 250 bine varan atış sayısı ve 40 farklı zorlu NATO testini başarıyla geçti. 1 yıldan daha kısa sürede kalifikasyon süreci tamamlanan MMT, 7,62 milimetre x 51 kalibre NATO standardında mühimmat ile kusursuz bir şekilde atış yapabiliyor.

BİN METRE MENZİLE SAHİP

Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa ve bin metre etkili menzile sahip olan MMT, dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle Türk ordunun harp sahasındaki vurucu gücüne güç katacak. Yüksek ateş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan MMT, NATO standartlarında üretilen makineli tüfekler arasında muadillerine göre daha hafif olma özelliği ile de dikkat çekiyor. Gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmaya sahip olan MMT, farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor. 6 kademeli ayarlanabilir (teleskobik) dipçik ve ergonomik tasarımı ile Mehmetçiğe konforlu bir kullanım sunan tüfeğin fişekleri de yine MKE'ye bağlı fabrikalarda yerli imkanlarla üretiliyor.