Türkiye'nin ilk Paleontoloji Müzesi'nin temeli Kayseri'de atıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kentte sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan 7,5 milyon yıl öncesine ait fil, zürafa, gergedan, boynuzlugiller, kaplumbağa gibi hayvan fosillerinin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ve Millet Kıraathanesi'nin temeli atıldı.

Kazı başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Gültepe Mahallesi'ndeki eski arkeoloji müzesi arazisinde düzenlenen temel atma töreninde, meslek hayatındaki bir hayalinin gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Kayseri'nin paleontoloji ve doğa tarihi açısından önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Başoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu müzeyle dünyada eşi ve benzeri bulunmayan örnekleri sergileyeceğiz. Bu Türkiye için bir ilk. Hatta dünyada buluntularımız açısından belki de ilkleri başaracağız. Çünkü elimizdeki örnekler dünyada eşi ve benzeri bulunmayan örnekler. 4 yıllık çalışmamızın sonucu bir müze kuracak hale geldik. Bu projenin sadece bir kısmı, daha devam edecek. ABD'den, Almanya'dan, Finlandiya'dan pek çok bilim adamıyla çalışıyoruz, onlar da bu çalışmalara katkıda bulunuyor. Salgın dolayısıyla iki yıldır gelemediler ancak önümüzdeki yıl hızla bilimsel ayağını yeniden başlatacağız. Bu müze klasik bir müze olmayacak. Öğreten, eğiten ve uygulaması olan bir müze olacak. Kayseri sadece Türkiye'de değil dünya paleontoloji çevresinde de çok dikkat çekecek bu attığı adımla. Millet kıraathanesi ile yan yana olması da ayrı bir önem taşıyor. Halka inen, halka açık bir müze olacak. Bizim için müze ulaşılabilir olmalı, halka açık olmalı ve merkezi bir yerde olmalı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin barındırdığı farklı medeniyetlere ait eserlerle bir açık hava müzesi konumunda olduğunu dile getirdi.

Fosil kazılarıyla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, "Sadece Kızılırmak havzasında değil aynı zamanda Ağırnas ve Bağpınar bölgesinde de bu kazıların yapıldığını ve oradan da bu eserlerin çıktığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası bir çalışmanın ürünleri burada sergilenecek." dedi.

Kayseri'nin dört bir bölgesinde kazı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Büyükkılıç, şunları belirtti:

"Keykubadiye kazıları, Kızıl Köşk'ün kazı çalışmaları devam ediyor. İncesu Örenşehir diye bilinen bölgede yeni mozaikler keşfettik, açığa çıkarıyoruz, meclisimizden karar aldık. Gaziantep'te Zeugma'daki mozaikleri ortaya çıkaran kişinin de burada danışman olarak hizmete başladığını paylaşmak istiyorum. Çünkü çok heyecanlanıyor, burayı çok önemsiyor. Ülkemizin değerine değerler katacağını belirtmek istiyorum. Yıllardır devam eden Kültepe Kaniş Karum kazısına desteklerimiz devam ediyor, buradan çıkarılan tabletlerin sergileneceği tablet müzesiyle de bir kazanım sağlayacak. "

Erciyes'e Meksika ve Kolombiya'dan turist gelecek

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Erciyes Dağı'ndaki tesislere dünyanın dört bir yanından turist geldiğini aktardı.

Meksika ve Kolombiya'dan gelen 36 seyahat acentesi temsilcisi ile toplantı yaptıklarını anlatan Günaydın, "İnşallah bu kış yaklaşık 12 bin kilometre öteden Erciyes'i görmek için Meksika ve Kolombiya'dan turist gelecek. Brezilya'dan, Şili'den Saint George'in doğduğu Yeşilhisar'daki köyümüze turistler geliyor. Oranın altyapısı güçlendirince dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 17 milyon liraya mal olacak projenin temeli atıldı. Katılımcılar daha sonra inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.