Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi açıldı

Vali Ali Yerlikaya, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtım toplantısına katıldı

İSTANBUL - Siber güvenlik alanında eğitim verecek olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni yapıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gözümüzün nuru çocuklarımız, bu okulda aldıkları eğitim sayesinde dijital varlıklarımızı yerli ve milli imkanlarla koruyacaklar" dedi.

Gençlere siber güvenlik alanında eğitim verecek olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Teknopark İstanbul Konferans Salonu'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel ile eğitimciler katıldı.

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında yabancı dili İngilizce olarak eğitim verecek.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan okul, öğrencilerini ortaöğretim merkezi yerleştirme sınavı LGS puanına göre alacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınacak olan okulun eğitin öğretim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl olacak.

Sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları yer alacak olan okulda eğitim görecek öğrencilere Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkanı sunulacak.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, yaptığı konuşmada siber güvenlik alanında bilgi birikimine sahip olmanın günümüzde kritik bir önemine değindi.

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel de tanıtım toplantısında kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç de programda yaptığı konuşmada siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı vurguladı.

Program konuşma yapan Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde; okul öncesi, ilk ve orta öğretimde resmi ve özel 6 bin 862 okulumuzda dile kolay 2 milyon 851 bin öğrencimiz eğitim öğretim gördü. Bu yıl, 257 bin 157 öğrencimiz Liselere Giriş Sınavına girdi. 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaparak liselerimize yerleşecekler. Bizim evde de heyecan dorukta. Emir Yusuf tercihini yapacak. İlimizdeki 512 meslek lisemizde 283 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Toplam derslik sayımız 10 bin 84'tür. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İTÜ, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 3 Güzel Sanatlar Lisemiz Üniversitelerimiz ile eşleştirildi. İnşallah burada akademik vizyon ve destekle yetişecek gençlerimiz, güzel sanatlar alanında hepimizi onurlandıracak, nice başarılara imza atacaklar.

Bugün de, İstanbul olarak bir ilke daha imza atıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, Siber Güvenlik Lisemizi açıyoruz.

Türkiye'mizin teknoloji üssü, İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer alan okulumuz, bu alanda çok önemli bir açığı kapatacak. Günümüzde siber savaşların yaşandığı bir dünyadayız. Her an ülkemiz için hayati öneme sahip kritik alt yapılara karşı ciddi saldırı ve tehditlerle karşı karşıyayız. Bu tehditlerden korunmak, sanal dünyadaki varlığımızı sürdürmek, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmenin önemi gün geçtikçe artıyor. Bunu sağlamanın en etkili yolu kuşkusuz eğitim.

Gözümüzün nuru çocuklarımız, bu güzide okulda aldıkları eğitim sayesinde dijital varlıklarımızı yerli ve milli imkanlarla koruyacaklar. Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek ve yatılı olarak hizmet verecek okulumuz, Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri, ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak İnşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz.

Meslek liselerimiz sayesinde sahip olduğumuz enerji ve zekayı en verimli şekilde sahaya yansıtabiliyoruz. Gençlerimiz, bu okullarda öğrendiklerini uygulayabiliyor, keşfediyor, üretiyor, hayallerini ve umutlarını özgürce gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.

Destekleriyle eğitime açılacak Siber Güvenlik Lisemize güç veren İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'na, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Teknopark İstanbul'a ve emeği geçen bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.