Türkiye ve Makedonya Ticaret Potansiyeli

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kuzey Makedonya'daki birçok sektörün, Türk girişimciler tarafından potansiyel yatırım alanı olarak değerlendirildiğini belirterek, Makedonya'nın, Balkanlarda önemli bir transit geçiş ve dağıtım merkezi olduğuna dikkati çekti. Baran, "Hem karşılıklı ticaret, hem de üçüncü ülkelere ticaret konusunda ülkelerimizin önemli potansiyel içerdiğini söylemek mümkün. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü bağları ve gönül köprüsünü, ticaret ve yatırımla güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ve beraberindeki heyet, Başkentli tüccar ve sanayicilerle ATO'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, savunmadan otomotive, demir-çelikten endüstriyel makine imalatına, tarım makinelerinden kimya ve ilaç sanayine çok sayıda iş kolundan sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, 24. Dönem İzmir Milletvekili aynı zamanda Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Rifat Sait, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Ali İhsan Güçlü ile ATO Komite ve Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Kuzey Makedonya'daki birçok sektörün, Türk girişimciler tarafından potansiyel yatırım alanı olarak değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya'da 100'ü aşkın Türk şirketi var"

"Kuzey Makedonya'da bankacılık, inşaat, sağlık, havalimanı işletmeciliği, eğitim, tekstil ve hazır giyim, süt ve süt ürünleri, sigortacılık, otelcilik ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren 100'ü aşkın Türk şirketi var. Bunların yatırım tutarı 1,5 milyar dolar civarında. Türk şirketleri beş bine yakın kişiye de istihdam sağlıyor. Makedonya'nın, Balkanlarda önemli bir transit geçiş ve dağıtım merkezi olması nedeniyle hem karşılıklı ticaret, hem de üçüncü ülkelere ticaret konusunda ülkelerimizin önemli potansiyel içerdiğini söylemek mümkün."

Güçlü tarihi ve kültürel bağları bulunan Türkiye ile Makedonya arasında, 1 Eylül 2000 tarihinden bu yana Serbest Ticaret Anlaşması'nın devrede olduğunu hatırlatan Baran, şöyle devam etti:

"Tüm bu imkanlara ve yakınlığa rağmen ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doların altında. Bu rakamın çok üzerinde bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli harekete geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü bağları ve gönül köprüsünü, ticaret ve yatırımla güçlendirmek istiyoruz."

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'da, ülke olarak olumlu bir imajı olduğunu ifade eden Baran, Türk mallarının ülkede tercih edilmesinden de büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Baran, Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları ve Ankara ekonomisi hakkında da konuklarına bilgi verdi.

Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi de, Türkiye ile Makedonya'nın geçmişinin 500 yıla dayanan, iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktardı.Türkiye'nin, Makedonya'yı tüm konularda desteklediğini belirten Durmishi, bu ilişkileri karşılıklı olarak ticaret ve yatırım alanında geliştirmek istediklerini kaydetti.

Bakan Durmishi, Türkiye programları kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettikleri bilgisini de verdiği konuşmasında, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarını iki katına çıkarmayı hedeflediğini paylaştı. Bakan Durmishi, "Yatırımcılar olarak ülkemize geldiğinizde, hükümet olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın enerji, metal, inşaat sektörlerinde potansiyeli olduğunu ifade eden Durmishi, ülkesindeki yatırım olanakları hakkında da bilgi vererek, Türk yatırımcıları, ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Kuzey Makedonya'da yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bazı Bakanlıkların yapısında değişikliğe gidildiğini anlatan Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi, mevcutta kendi Bakanlığı bünyesindeki Dış Ticaret Müdürlüğü'nün yeni yapılanmayla Dışişleri Bakanlığı'na bağlanacağını söyledi. Müdürlüğün, Dışişleri Bakanlığı'na geçmesiyle birlikte, Serbest Ticaret Anlaşması'nı en hızlı şekilde güncellemek istediklerini sözlerine ekleyen Bakan, Kuzey Makedonya'daki yatırım bölgeleri hakkında da bilgi verdi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Halkbank'ın yaklaşık 13-14 yıldır Kuzey Makedonya'da faaliyet sürdürdüğünü söyledi. Halkbank'ın ülkede 47 şubesi bulunduğunu kaydeden Arslan, bankanın sadece Türk yatırımcılara değil aynı zamanda Kuzey Makedonya'daki yatırımcılara da hizmet verdiğini söyledi.

Toplantıya, ATO'nun 64 No'lu Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Ziya Çelik, 17 No'lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Yalçın Yılmaz, 2 No'lu Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hayati Akbaba, 42 No'lu Enerji Sektörü Meslek Komitesi Meclis Üyesi Cem Kuyumcu, 46 No'lu Yassı Demir Çelik Ürünleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hakan Bilgin de katıldı.